Shanik Berman confiesa que le tiene envidia a Nicola Porcella y sale a la luz la razón, ¿Hay pleito?

Shanik Berman se ha robado la atención del público en los últimos días, primero por el momento en el que fue captada tocando los glúteos de Yanet García durante su visita a su podcast ‘Shanik TV’, situación que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Ahora, la conductora vuelve a estar en el ojo del huracán luego de lanzar una inesperada declaración que involucra a otro de los rostros más populares de la televisión mexicana: Nicola Porcella.

Y es que durante una entrevista con René Franco para ‘La Taquilla’, Shanik hizo una confesión relacionada con el conductor de ‘Hoy’ que podría generar polémica entre ellos. ¿Qué dijo exactamente? Te contamos.

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Shanik Berman / FB: Shanik Berman

¿Qué ha dicho Shanik Berman sobre Nicola Porcella?

Además de esta confesión, no es la primera vez que Shanik Berman habla de Nicola Porcella, pues en anteriores ocasiones ambos han protagonizado momentos de complicidad, así como algunos episodios tensos frente a las cámaras.

Desde reclamos en vivo durante un programa, luego de que Shanik esparciera el rumor de que el peruano llegaba tarde a las grabaciones, hasta el momento en el que la conductora intentó “robarse”, a modo de broma, al fandom del “1%” de Nicola durante un podcast junto a Wendy Guevara.

Sin embargo, Shanik también ha salido en defensa del conductor, pues aseguró que metía las manos al fuego por él tras la filtración de unos supuestos audios polémicos. Esto demostraría que, pese a los momentos incómodos, entre ambos existe una buena mancuerna.

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Shanik Berman y Nicola Porcella / Redes sociales

Shanik Berman confesó tenerle envidia a Nicola Porcella

En el programa ‘La Taquilla’, con René Franco, Shanik Berman habló sobre temas relacionados con la salud mental y reflexionó acerca de la envidia, a la que considera un “veneno” cuando una persona identifica el éxito de alguien más.

Para profundizar en el tema, la conductora puso como ejemplo su propia experiencia con Nicola Porcella, pues confesó que llegó a sentir mucha envidia cuando el peruano se convirtió en conductor de ‘Hoy’, ya que ella había anhelado ocupar ese puesto desde tiempo atrás.

No obstante, Shanik dejó claro que su confesión no representaba un señalamiento directo contra Nicola, sino que formaba parte de su reflexión sobre cómo ha experimentado la envidia y el proceso personal que ha llevado para aprender a manejarla y superarla.

“Me dijo ‘es que lo pedí mucho’, yo también lo pido a diario (ser conductora de ‘Hoy’)... Yo creo que sí me da envidia...Nicola, me siento muy feliz por ti, te lo juro, de corazón... Sí dije '¿tú por qué? Sentí envidia.” Shanik Berman

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¿Cómo ha sido la relación de Shanik Berman y Nicola Porcella?

El primer acercamiento mediático de Shanik Berman con Nicola ocurrió en 2023, cuando él participó en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ y Shanik analizó su participación durante las galas.

Posteriormente, ambos coincidieron en ‘¡Qué buena hora!’, donde protagonizaron momentos de complicidad, bromas y también algunos reclamos en vivo, como cuando Nicola la confrontó por haber dicho que era impuntual en las grabaciones.

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