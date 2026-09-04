Nicola Porcella le habría quitado su lugar a Facundo en Miembros al aire; Raúl Araiza aclara los rumores

Luego de que Nicola Porcella se sincerara sobre el momento de estrés que vive tras inversiones, el exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ se convirtió en conductor de ‘Miembros al aire’ tras la salida de Facundo… ¿Le quito su lugar? ¡Raúl Araiza cuenta toda la verdad!

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Nicola Porcella es el nuevo conductor de ‘Miembros al aire’. / Redes sociales

¿Cuándo se integró Nicola Porcella a ‘Miembros al aire’?

En medio de los rumores de romance de Nicola Porcella y Brianda Deyanara, actual habitante de ‘La casa de los famosos México’, el conductor sorprendió al aparecer en ‘Miembros al aire’, donde también participan Raúl ‘el Negro’ Araiza y Paul Stanley, sus compañeros en Hoy.

A través de un video difundido por Unicable, Nicola Porcella confirmó su integración al programa, pero bromeó sobre un supuesto mes de prueba. "¿Qué hago por acá? Me tienen a prueba por culpa de Paul. Ya me habían dicho y Paul pidió que esté a prueba 4 programas y que la gente elija”, expresó Porcella.

Asimismo, confesó que siempre quiso acudir al como invitado, pero nunca pensó en ser conductor. “Se me ha pasado rapidísimo el programa y siempre quise venir; nunca pensé que me iba a tocar ya de esta manera. Es muy divertido; aparte, es mi estilo”, contó.

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Nicola Porcella llega a ‘Miembros al aire’ tras salida de Facundo. / Redes sociales

¿Nicola Porcella se quedó con el lugar de Facundo en ‘Miembros al aire’?

La llegada de Nicola Porcella a ‘Miembros al aire’ tras ser parte de ‘Garra vs. Veneno’ emocionó a los seguidores del programa, pero las especulaciones sobre su ingreso tras la salida de Facundo no se hicieron esperar. Ante los rumores, fue Raúl Araiza quien rompió el silencio.

En un encuentro con los micrófonos del programa ‘De primera mano’, el ‘Negro’ Araiza negó que Nicola Porcella le haya quitado el lugar a Facundo y se dijo feliz por su integración al proyecto de Unicable:

“Queremos a Nicola, claro que lo queremos, es una personalidad perfecta para ‘Miembros al aire’, ya ha estado. Está igual de dañado, pero también es muy abierto; ‘Miembros’ requiere que te abras, no te puedes cerrar”. Raúl Araiza

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¿Nicola Porcella le QUITÓ el TRABAJO a Facundo en un programa? Raúl Araiza revela la verdad tras los rumores de enemistad #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/sKFERLCfqY — De Primera Mano (@deprimeramano) September 4, 2026

¿Cuál fue la verdadera razón por la que Facundo salió de ‘Miembros al aire’?

Además de resaltar las cualidades que Nicola Porcella llegó a aportar a ‘Miembros al aire’, Raúl Araiza negó que su integración haya estado relacionada con algún tipo de problema con Facundo, quien ya no forma parte del equipo de conductores.

“Nuestro queridísimo Fac se fue por otras cuestiones, se fue a otros lados. Yo quiero muchísimo a Facundo también. Entre hombres es muy difícil que haya temas. Aquí nos damos con todo, pero sin decir ‘te voy a humillar’”. Raúl Araiza

De esta manera, Raúl Araiza desmintió los rumores y resaltó que, pese a los comentarios que se hacen en el programa, no existen problemas entre los conductores.

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