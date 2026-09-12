Nicola Porcella es cacheteado en plena transmisión de Hoy por famosa actriz de telenovelas: “Sí me odia”

Tras la integración de Nicola Porcella a ‘Miembros al aire’ junto a Raúl Araiza y Paul Stanley, el conductor también está de regreso en el programa Hoy. Pese a ser uno de los conductores fijos del matutino, no se salvó de ser cacheteado por una famosa actriz en plena transmisión. ¿Se molestó? ¡Te contamos los detalles!

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Nicola Porcella es cacheteado por famosa actriz en Hoy. / Redes sociales y canva

¿Por qué Nicola Porcella fue cacheteado en el programa Hoy?

Durante el regreso de una famosa actriz a los foros de Televisa, Nicola Porcella protagonizó varios momentos junto a ella en el programa Hoy con la intención de recrear algunas de las escenas que realizó años atrás.

De acuerdo con la descripción del video, el exhabitante de La casa de los famosos México fue bautizado por la actriz de telenovelas como ‘Lo que la vida me robó’ con una cachetada. Pese a lo impactante que se vio la escena, el momento quedó solo en una ‘broma’, pero generó varios comentarios entre los seguidores del programa:



“Casi le acomoda la conciencia a Nicola”,

“Privilegio de actuar con una de las mejores actrices en México”,

“Le sacó hasta la muela del juicio”,

“Dice que le dolió, pero que fue un honor” y

“Como que el agua no estaba bien bendecida”.

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Nicola Porcella recibe cachetadas en Hoy. / Redes sociales

¿Quién es la actriz que cacheteó a Nicola Porcella en el programa Hoy?

Nicola Porcella recibió varias cachetadas por parte de Daniela Castro, quien regresó a los foros de Televisa pese a rumores de que sería parte de La granja VIP. A su salida del matutino, fue captada por la prensa, donde habló sobre sus próximos proyectos y la posibilidad de entrar a un reality.

Castro confesó que por el momento no tiene ningún proyecto en puerta, pero está abierta a las oportunidades que le brinden los productores. Además, señaló que no está dispuesta a entrar a un reality show 24/7, por lo que podría regresar a las telenovelas próximamente.

“Estoy disponible, así que aquí estoy, señores productores. Estoy disponible, he andado con la familia, con mis hijas, un poquito de descanso”. Daniela Castro

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Daniela Castro regresó a los foros de Televisa. / Redes sociales

¿Quién es Daniela Castro y en qué telenovelas ha participado?

Danielle Stefani Arellano Castro , conocida artísticamente como Daniela Castro

A lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por ser una de las villanas más emblemáticas de la televisión, así como por sus papeles protagónicos en melodramas entre los años 90 y 2000.

de la televisión, así como por sus papeles protagónicos en melodramas entre los Tras concluir su carrera a finales de los años 80 en el CEA de Televisa , comenzó a participar en importantes melodramas como ‘Días sin luna’, ‘Cañaveral de pasiones’ y ‘Cadenas de amargura’.

, comenzó a participar en importantes melodramas como y Dentro de sus últimos trabajos en la televisión se encuentran ‘Cautiva por amor’, ‘Me declaro culpable’, ‘Lo que la vida me robó’ y ‘Una familia con suerte’.

Hasta ahora, Daniela Castro no ha sido confirmada para alguna telenovela, pero está dispuesta a recibir propuestas de los productores.

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