Muerte Farath Coronel: Filtran AUDIOS de la madre del vidente; ¡quiere venganza! Así luce el lugar de los hechos

Este viernes 4 de septiembre se confirmó la muerte de Farath Coronel, quien se autodenominaba “brujo mexicano” y quien llegara a colaborar en el programa Hoy. Tras el trágico suceso, su madre ya reacciona y... ¿tiene rencor?

Farath Coronel, el vidente del programa Hoy, fue asesinado en su domicilio / Redes sociales y canva

Madre del vidente asesinado, Farath Coronel, confirma nombre del presunto homicida

Minutos después de confirmarse la muerte de Farath Coronel, TVNotas pudo saber que uno de los amigos del vidente lanzó fuertes acusaciones en contra de uno de los escoltas del esoterista.

Según esta persona, una persona identificada como “Elías” habría tenido una discusión con Farath, situación que derivó en el lamentable hecho.

Por si fuera poco, a TVNotas llegó más información, en este caso específico, de la propia madre de Farath Coronel, quien, entre lágrimas, también aseguró que Elías y el otro (escolta), fueron los presuntos culpables:

Fueron los escoltas, fue el tal Elías y otro fulano que estaba ahí. Madre de Farath Coronel

Por otro lado, también se logra escuchar cuando la madre de Farath da a conocer la noticia a uno de los amigos del esoterista, confirmando también que, además del asesinato, se cometió un robo:

Mataron a tu cuate en su casa. Le robaron la camioneta, yo ya voy para su casa. Madre de Farath Coronel

Cabe señalar que las investigaciones han comenzado, elementos de la policía del Estado de México llegaron al lugar de los hechos, al igual que la madre de Coronel. ¿Qué pasará después?

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¿Hay detenidos por la muerte de Farath Coronel? / Redes sociales

¿Cómo luce el lugar donde fue asesinado Farath Coronel?

El vidente Farath Coronel fue asesinado al interior de su vivienda, localizada en Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, durante la mañana de este viernes 4 de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar quiénes estarían involucrados.

Trascendió en redes sociales que Coronel había realizado una transmisión en vivo una noche antes, por lo que su muerte ha impactado aún más.

¡Así luce el domicilio en el que fue asesinado Farath Coronel!

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Domicilio en el que fue asesinado Farath Coronel / Expreso y redes sociales

¿La mamá de Farath Coronel busca venganza contra los asesinos de su hijo?

En los mismos audios que llegaron a TVNotas, la madre de Farath Coronel se escucha devastada, pero también decidida a poder tomar revancha en contra de los asesinos de su hijo.

La señora que, aunque aseguró que nada le regresará a su primogénito, sí busca que los culpables paguen por sus actos:

Procede como debas proceder. (...) Lo que se tenga que hacer, que se proceda como se deba proceder. (...) Va a llegar su expareja de mi hijo, que porque él sabe dónde viven estos cabr*nes. Viven ahí en Iztapalapa. Lo que se tenga que hacer. Madre de Farath Coronel

Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de los presuntos culpables, tampoco las autoridades han dicho si ya hay alguna orden de aprehensión contra los supuestos responsables.

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