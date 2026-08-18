Marie Claire lanza dardo a Arantza Ruiz tras su salida de La casa de los famosos México 2026: “No vayas a llorar”

Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026 tras una semana llena de tensión con Flor Vigna. Durante su entrevista con Marie Claire Harp, la actriz revivió uno de los momentos que protagonizó dentro de la casa, ¿y le costó su salida? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Arantza Ruiz, eliminada / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Arantza Ruiz de La casa de los famosos México 2026?

Arantza Ruiz, quien tuvo algunos encontronazos con sus excompañeros de La casa de los famosos México 2026, salió de la competencia tras vivir una semana distanciada de Flor Vigna.

Pese a que ambas estaban en la placa de nominados, la tensión se sintió hasta en sus últimos momentos juntas, pues aseguraron que se hubieran posicionado una con la otra debido a que ninguna aprobaban la actitud que habían tomado.

Los primeros en reencontrarse con sus compañeros en el jardín fueron Yanet García, Masad Altamimi, Memo Shutz y Luis Chaparro, por lo que Arantza Ruiz y Flor Vigna tuvieron que subir al carrusel, lo que dio como resultado la salida de la actriz mexicana.

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Arantza Ruiz tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué hizo Arantza en su salida de La casa de los famosos México 2026?

Desde antes de subir al carrusel, Aranta Ruiz rompió en llanto frente a sus compañeros, detalle que llamó la atención de los internautas, pues días antes muchos desaprobaron su actitud al ver llorar a Flor Vigna.

Todo ocurrió cuando la exparticipante de Supornova Génesis se acercó a la intérprete para aclarar sus diferencias; sin embargo, Ruiz le pidió un poco de tiempo, pero hizo una inesperada reacción al ver que Vigna comenzaba a llorar: “Ya vas a llorar”, dijo.

Esa acción acaparó por completo la atención del público, tanto que, al ver que la exhabitante comenzó a llorar en su salida, las redes se inundaron con comentarios en los que pedían que dejara de llorar. “¿Ya vas a llorar? Jajaja se le devolvió” y “El karma existe”, fueron algunas de las reacciones.

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Arantza Ruiz lloró en su salida de La casa de los famosos México.

¿Por que Marie Claire se ‘burló’ de Arantza Ruiz tras salir de La casa de los famosos México 2026?

Ahora que Arantza Ruiz se está reintegrando a sus actividades, acudió a una entrevista con Marie Claire Harp, host digital de La casa de los famosos México. Más allá de lo que hablaron, uno de los momentos que se volvió viral fue la reacción de la conductora al ver llorar a Arantza.

Y es que la joven reveló que se sentía arrepentida por haber “traicionado” a Flor Vigna cuando la necesitaba. En ese momento, Marie Claire revivió el comentario que la actriz le hizo a la actriz, pues al ver a la Ruiz con lágrimas, la abrazó y le dijo: “Ahora sí te voy a decir yo a ti, por favor, no vayas a llorar”.

De inmediato, el breve clip adquirió gran notoriedad en redes, tanto que varios aplaudieron la acción de Marie Claire Harp pese a que Arantza Ruiz lo tomó a modo de broma e incluso se rió.

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