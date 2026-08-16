La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el tercer eliminado del reality HOY 16 de agosto?

Luego de que Moisés Peñaloza saliera de la placa de nominados de La casa de los famosos México 2026, aún hay seis personalidades que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia este domingo 16 de agosto. ¡Te contamos todo lo que sucede en la tercera gala de eliminación!

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Moisés Peñaloza permanece en La casa de los famosos México 2026. / Instagram

¿Por qué Mosiés Peñaloza salió de la placa de nominados de La casa de los famosos México 2026?

Brianda Deyanara se convirtió en la tercera líder de La casa de los famosos México 2026, lo que le dio la oportunidad de tener inmunidad y luchar por conservar la salvación para sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominados.

Tras una reñida competencia de ‘carritos chocones’ entre los habitantes, Gema Garoa y Moisés Peñaloza se convirtieron en los ganadores del reto, lo que les brindó la oportunidad de competir contra Brianda en un nuevo reto.

Pese a que la influencer luchó por conservar la salvación, Moisés Peñaloza la robó y consiguió salir de la placa de nominados tras 27 votos de sus compañeros, los máximos que se han registrado en lo que va del reality show 24/7.

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Moisés Peñaloza logró salir de la placa de nominados de La casa de los famosos México 2026. / IG: @moisesspenaloza

¿Quiénes son los habitantes nominados en La casa de los famosos México 2026 HOY 16 de agosto?

La salida de Moisés Peñaloza de la placa de nominados de La casa de los famosos México 2026 dejó a seis habitantes en riesgo de salir de la competencia:



Yanet García Memo Schutz Flor Vigna Arantza Ruiz Luis Chapparro Masad Altamimi

A través de redes sociales, se han difundido diversas encuestas sobre los habitantes que están en riesgo de eliminación. Hasta la tarde del viernes, cuando Moisés aún no salía de la placa, se registraba en páginas como ‘Vaya, vaya’ que el actor era el participante con menos apoyo.

Sin embargo, al dejar de estar en riesgo de eliminación, las preferencias podrían cambiar completamente y esta noche puede ocurrir una salida inesperada luego de que Ximena Herrera quedara eliminada de la competencia.

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¿Quién es el tercer eliminado de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Dónde y a qué hora ver la tercera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

Tras el paso de Ximena Herrera por el exilio y el regreso de Mariana a la competencia, será la noche de este domingo 16 de agosto, en punto de las 8:30 de la noche, cuando se dé a conocer al tercer eliminado de La casa de los famosos México 2026.

La transmisión de la gala de eliminación se podrá seguir a través del canal de Las Estrellas o por medio de la plataforma de streaming ViX, donde también se puede disfrutar de las pre y post galas del reality, así como del 24/7.

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Ximena Herrera fue la segunda eliminada de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Quién fue el tercer eliminado de La casa de los famosos México 2026, HOY 16 de agosto?

Después de la salida de Fede Vigevani y Ximena Herrera, aún permanecen dentro de La casa de los famosos México 2026 16 habitantes, pero la noche de este 16 de agosto uno de ellos saldrá definitivamente de la competencia.



La primera en regresar fue Yanet García,

El siguiente en reencontrarse con sus compañeros fue Masad Altamimi,

Posteriormente, le siguió Luis Chaparro.

Finalmente, Memo Schutz fue el último en recorrer el pasillo y librar el carrusel.

Tras enfrentarse con Flor Vigna, Arantza Ruiz se convirtió en la tercer eliminada de La casa de los famosos México 2026.

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