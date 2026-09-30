¿Enamorada? Brianda confiesa sus verdaderos sentimientos por Yanet: “todos estamos dispuestos” VIDEO

Luego de muchos días encerrada, el juego terminó para Brianda Deyanara, convirtiéndose en la novena eliminada del ‘La casa de los famosos México’.

A pesar de su abandono cerca de la recta final, la influencer se ha dicho muy satisfecha con su participación y sobre todo, muy feliz con las amistades que la acompañaron, como es el caso de Yanet García.

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Brianda Deyanara exhabitante de LCDLFM / Redes sociales

Brianda Deyanara y Yanet García, ¿el verdadero ship de ‘LCDLFM’?

Fue durante su más reciente visita al programa ‘Hoy’, que la influencer participó en la dinámica del confesionario, en donde se explayó y empezó a describir con detalle a una persona especial con la que se reencontró después de no verle.

Mientras la describía, Galilea Montijo, quien estaba llevando la dinámica la interrumpió una vez que Brianda dijo el nombre de ‘la Chica del clima’, pues ella pensaba que se trataba de un hombre, debido a la romántica manera en la que se refería a esa persona especial:

“Ojos muy bonitos, un cuerpo espectacular y nada, me dijeron que cuando viera a esa persona si estaba vestida de rosa era porque sentía algo por mi y ayer que vi a Yanet fue algo super bonito, la abracé, tenía tanto tiempo sin verla…” Brianda Deyanara

Galilea le preguntó a Brianda si ella sentía algo lindo por Yanet, y la joven no dudó en contestar afirmativamente, por lo cual, la conductora de ‘Hoy’ tuvo que lanzar una pregunta aún más directa: “¿pero amor de hermana o amor del otro?”

“El que ella quiera, con Yanet todos estamos dispuestos” Brianda Deyanara

Galilea: sientes algo lindo por yanet?? pero amor de hermana o amor del otro?

Bri: el que ella quiera, con yanet todos estamos dispuestos



Es que me meo, brianda ya se enteró del contexto del vestido rosa, son mis sinvergüenzas favoritas 😭😭



BRIANDA EN HOY#TeamYanet #Brianet pic.twitter.com/gaDsAU9ksI — ᵖˡˢ dany (@chiarasoshi) September 30, 2026

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Brianda Deyanara y Yanet García / Redes sociales

Brianda y Yanet, ¿cómo surgió el shippeo en ‘La casa de los famosos México’?

Al igual que en otras temporadas, mientras los participantes estaban en el encierro, los fanáticos del show notaron que entre Brianda Deyanara y Yanet García había una conexión muy especial.

Desde el día uno, ambas se volvieron muy cercanas, compartiendo tiempo en momentos clave del día, como cuando se arreglaban juntas para los compromisos televisivos de ‘La casa’.

Brianda fue una de las que votó a favor del regreso de Yanet del exilio, demostrando una vez más su lealtad a ‘la Chica del clima’. Por estas y otras razones, el público empezó a llamarlas como ‘Brianet’, alimentando uno de los shippeos de la temporada.

Luego de que Yanet García y Brianda Deyanara se enteraran del ship que estaban protagonizando, ambas han tomado la situación con humor, reiterando el cariño y la amistad que se tienen.

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Brianda Deyanara habitante de LCDLFM / FB: Brianda Deyanara

Brianda Deyanara, la reina de los shippeos en ‘LCDLFM’, ¿con quiénes la han relacionado?

Además del inesperado shippeo con Yanet García, Brianda Deyanara ha sido una de las habitantes a las que más “milagritos”le han colgado, pues no solo ha sido relacionada con la guapa conductora sino también con otros exhabitantes.

Uno de los primeros fue Fede Vigevani, con quien protagonizó momentos cercanos en el show, sin embargo no llegaron a nada debido al abandono del influencer y a la amistad que tienen desde hace años.

Nicola Porcella fue otro de los rumorados intereses amorosos de la influencer, sin embargo, él conductor se ha encargado de desmentir una relación sentimental con Brianda.

Masad Altamimi fue el shippeo más fuerte de la temporada, incluso provocando que la producción les preparara una cena romántica, no obstante, la influencer reveló que lo veía como su amigo y todo se apagó desde ese momento y hasta el abandono del árabe.

Finalmente, el shippeo más extremo que ha vivido Brianda Deyanara esta temporada ha sido con Memo Schutz, con quien inició una linda amistad durante el encierro, al enterarse, la influencer negó categóricamente cualquier acercamiento indebido, asegurando que el conductor es un caballero.

Desafortunadamente este shippeo ya llegó a los oídos de la esposa de Memo Schutz, quien tras entrar a ‘La casa de los famosos México’, vivió tenso momento al lado de su marido.