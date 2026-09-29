Hermana de Gala Montes quiso quitarse la vida; la actriz le responde: “siempre ha querido llamar la atención”

Desafortunadamente los dimes y diretes entre Gala Montes y Beba Montes continúan ahora más que nunca, y no es solo por el hecho de que la actriz hubiera señalado que su hermana tuvo problemas con las sustancias, sino que ahora la acusa de querer llamar la atención. Te contamos aquí qué es lo que está pasando.

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Beba Montes no deja que Gala Montes vea a su sobrina / Redes sociales

¿Qué dijo Beba Montes sobre el duro episodio de depresión que vivió?

A través de una entrevista con ‘De primera mano’, Beba Montes compartió lo complicado que fue para ella el vivir con depresión, pues además de enfrentar problemas económicos, también estaba haciéndose cargo de su pequeña hija.

Según lo revelado por Beba Montes, ella en un punto decidió buscar refugio en su padre, desafortunadamente, el señor le sugirió que se acercara a su familia (su madre y su hermana Gala), pues sabía que era más cercana a ellas.

Gala Montes dice que no ha visto a su sobrina en varias semanas / Redes sociales

Tristemente sin una red de apoyo real, Beba contó que, en lugar de mejorar, empeoró y estando en uno de sus momentos más bajos, aseguró que llego a pensar en atentar en contra de su propia vida:

“En algún momento sobre Periférico yo me acuerdo que decía ‘¿y si me salgo? ¿Y si acelero y me voy?’. Beba Montes

A pesar del fuerte impulso que sentía, la hermana mayor de Gala Montes sabía que su hija dependía de ella, por lo que se detenía a pesar de esos pensamientos.

Durante su entrevista, también agradeció a una de sus amigas, quien asegura estuvo cerca de ella en sus momentos más complicados, y quien le sugirió pedir ayuda en la “Línea de vida”.

“Tengo una amiga que yo creo que ella me salvó la vida, Erika, te quiero mucho. Ella me recomendó la línea de la vida, y esa fue mi salvación” Beba Montes

resulta que nadie la ayudó

Cuando se pagaron muchas consultas con verdaderos ESPECIALISTAS, Solo que siempre ha querido llamar la atención. Mi papá que bueno es para dar consejos! El es tipo de persona que te diría: haz esto pero conmigo no cuentes 🤣

A buen árbol se arrima. https://t.co/YU45ex14hd — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 29, 2026

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¿Qué le respondió Gala Montes a Beba tras contar que quiso quitarse la vida?

Luego de que el clip de la entrevista de Beba se hiciera viral, Gala Montes respondió lanzando una que otra centella en contra de su hermana, asegurando que en su momento su familia sí estuvo al pendiente de ella y que solo busca llamar la atención:

“Resulta que nadie la ayudó. Cuando se pagaron muchas consultas con verdaderos ESPECIALISTAS, Solo que siempre ha querido llamar la atención” Gala Montes

Por si fuera poco, la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ también comentó sobre la respuesta de su papá cuando su hermana le pidió ayuda, asegurando que es una persona con la que no se puede contar en momentos de crisis: “Mi papá que bueno es para dar consejos! Él es el tipo de persona que te diría: haz esto pero conmigo no cuentes. A buen árbol se arrima”.

Al momento, Beba Montes no ha contestado a las recientes declaraciones de Gala. ¿Será que se vuelven a enfrentar?

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Beba Montes y Gala Montes están peleadas / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Beba Montes están distanciadas?

Las declaraciones de Gala Montes ante la entrevista de su hermana deja entrever que las tensiones entre ambas continúan y que desafortunadamente están lejos de terminar.

A pesar de que hace algunos años parecían estar cercanas y tener una relación sana, en los últimos meses el distanciamiento entre ambas se ha hecho cada vez más evidente.

Aunque hasta el momento no hay una versión clara sobre las razones de esta ruptura entre las hermanas, se sabe que todo habría iniciado a partir de un viaje de Gala Montes con su sobrina, mismo en el que supuestamente puso en peligro a la hija de Beba.