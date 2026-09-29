Joanna Vega-Biestro destroza la teoría de plagio de Gala Montes contra María José y Paty Cantú; ¿exhibe pruebas?

Luego de que Gala Montes explotara contra María José y Paty Cantú por presunto plagio del sencillo ‘La mala’, Joanna Vega-Biestro abordó el tema en Sale el sol e hizo un listado de todas las canciones que llevan el mismo nombre, cuestionando las acusaciones de la cantante. ¡Te contamos los detalles!

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Joanna Vega-Biestro lanza nuevo dardo vs. Gala Montes. / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Gala Montes acusó de plagio a María José y Paty Cantú?

Tras la controversia entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, la intérprete de ‘Tacara’ regresó al ojo del huracán al acusar a María José y Paty Cantú de presuntamente copiar elementos del primer single de su nuevo álbum ‘La hija de nadie’.

A través de sus historias de Instagram, la exhabitante de La casa de los famosos México advirtió que le tocaría su “media hora de karate” a la ‘Josa’ y Paty Cantú, tras percatarse de que existen muchas similitudes entre el sencillo ‘La mala del cuento’ de ambas artistas, y una de sus más recientes canciones.

“Ustedes saben que yo con Paty me llevaba muy bien. He intentado hablar con ella muchas veces y no me contesta. Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’, que es el primer sencillo de mi disco ‘La hija de nadie’. Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando ya mucho tiempo. Yo con pruebas”. Gala Montes

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Gala Montes acusa a María José y Paty Cantú de plagio. / Redes sociales

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre las acusaciones de Gala Montes contra María José y Paty Cantú?

Semanas después de que Joanna Vega-Biestro explotó contra Gala Montes por supuestas amenazas, la conductora de Sale el sol abordó la polémica actual que enfrenta la actriz y cantante y cuestionó las acusaciones que hizo sobre supuesto plagio contra la ‘Josa’ y Paty Cantú.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, en la música existen diversos sencillos que llevan el mismo nombre que la reciente canción de Gala Monte. Tras compartir el listado, Vega-Bietsro cuestionó sus acusaciones, dejando entrever que no apoya sus palabras.

“Si el problema viene por el nombre, les tengo noticias. Vámonos a 2024, Belinda tiene un tema que, ¿cómo crees que se llama? ‘La mala’. Ivy Queen tiene un tema en 2005, ¿cómo crees que se llama? ‘La mala’. Jorge Medina tiene un tema 2018, ¿cómo crees que se llama? ‘La mala'… ¿Cuál es el problema, dónde está el plagio? ¿Cuántos temas hay que se llaman igual?”. Joanna Vega.-Biestro

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¿Cómo surgieron los problemas entre Gala Montes y Joanna Vega Biestro?

Luego de que Gala Montes salió sorpresivamente de La casa de los famosos México 2026 tras menos de 48 horas de haber ingresado, Joanna Vega-Biestro dijo que le había llegado información de que la actriz, supuestamente, había agredido a la psicóloga del reality.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por Montes, quien estalló en su contra y le pidió que dejara de hacer investigaciones sobre su vida: “Así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder… Tú quieres que vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta”.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y pidió que su hija quedara fuera de la conversación, pues la considerarla una persona ajena a su profesión. “Es un tercero completamente ajeno a esta situación. No tiene nada que ver con mi profesión, ni con una diferencia que alguien pueda tener conmigo”.

Desde entonces, la relación entre Gala Montes y Joanna Vega-Biestro parece estar fracturada; sin embargo, la cantante y actriz no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de la periodista de Sale el sol.

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