Gala Montes explota contra María José y Paty Cantú por presunto plagio, ¿ya le respondieron? “Yo con pruebas”

Luego de que Gala Montes se volviera una vez más en tendencia por su explosivo enfrentamiento con su madre previo al estreno de La hija de nadie, la actriz nuevamente quedó en el centro de la controversia con un señalamiento que nadie veía venir. Esta vez, Gala apuntó contra dos de las figuras más importantes del pop mexicano, María José y Paty Cantú, al asegurar que una de sus recientes canciones guarda demasiadas similitudes con un tema en el que ella ha trabajado durante meses y, según afirmó, tiene pruebas para demostrarlo.

Mira: Emiliano Aguilar entró en crisis tras ruptura con Gala Montes, afirman: “Habría necesitado ayuda psicológica”

¡Gala Montes explota contra su mamá! Advierte sobre graves delitos tras ‘La hija de nadie’. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes acusa a María José y Paty Cantú de presunto plagio?

Gala Montes fue directa y sin rodeos acusó María José y Paty Cantú de presuntamente copiar elementos de una canción que forma parte de su próximo álbum. A través de sus historias de Instagram, la actriz aseguró que existen similitudes entre La mala, sencillo de su disco La hija de nadie, y La mala del cuento, tema que recientemente lanzaron las cantantes.

Según Gala Montes, la coincidencia no pasó desapercibida debido a que lleva meses trabajando en este concepto musical. La también actriz explicó que incluso intentó comunicarse con Paty Cantú en varias ocasiones para hablar sobre el tema, pero aseguró que no recibió respuesta, situación que terminó por aumentar su molestia y llevarla a expresarse públicamente.

Gala Montes “En esta ocasión le va a tocar su media hora de karate a ‘la Josa’ y a Paty Cantú. Ustedes saben que yo con Paty me llevaba muy bien. He intentado hablar con ella muchas veces y no me contesta. Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’, que es el primer sencillo de mi disco ‘La hija de nadie’. Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando ya mucho tiempo. Yo con pruebas”.

Lee: ¡Emiliano Aguilar huye de la prensa! Evita responder a las disculpas públicas de Gala Montes; ¿adiós al amor?

Gala Montes vs La josa y Paty Cantú

¿Gala Montes está peleada con María José? Asegura que la utilizó para ganar popularidad tras La casa de los famosos México

Además de cuestionar la canción de María José y Paty Cantú, Gala Montes revivió viejas diferencias con ‘la Josa’. La actriz aseguró que, contrario a lo que muchos creen, nunca sintió un apoyo genuino por parte de la cantante, pese a que públicamente se les vio compartir momentos durante La casa de los famosos México.

La protagonista de El señor de los cielos afirmó que María José se acercó a ella cuando le convenía mediáticamente, pero que con el paso del tiempo cambió su actitud e incluso habría realizado comentarios negativos sobre su carrera. Las declaraciones sorprendieron a los seguidores de ambas artistas, ya que en su momento parecían mantener una buena relación.

“A mí ‘la Josa’ la verdad nunca me apoyó. Yo sé que lo que ustedes vieron fue que ella fue a ‘La casa de los famosos’ y fue tal vez con lo que se quedaron, pero ella se aprovechó de mi nombre. Después habló mal de mí porque salió ‘Tacara’ y ya no era digna de su admiración. Cuando fui un target para la comunidad LGBT sí, pero después de eso ya no y empezó a hablar mal de mí”. Gala Montes

Hasta el momento, ni María José ni Paty Cantú han respondido públicamente a las declaraciones.

Mira: Gala Montes pide perdón a Emiliano Aguilar tras acusarlo de no bañarse y manda mensaje: ¿Reconciliación? VIDEO

¿Qué es “La hija de nadie”, el nuevo proyecto musical de Gala Montes?

Toda esta polémica ocurre mientras Gala Montes prepara uno de los proyectos más importantes de su carrera musical. La actriz lanzará en octubre próximo su nuevo álbum titulado “La hija de nadie”, material con el que busca consolidarse como cantante.

El disco ha generado expectativa desde que presentó la portada oficial, en la que aparece una fotografía de su infancia acompañada de una fuerte carga emocional relacionada con su historia personal. Dentro de este proyecto se encuentra precisamente “La mala”, canción que hoy se encuentra en el centro de la controversia.

El sencillo fue lanzado el pasado 4 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños número 26 de la artista. Desde entonces, Gala ha promovido activamente esta nueva etapa musical en sus redes sociales.

Sin embargo, la acusación contra María José y Paty Cantú terminó robándose los reflectores y colocando nuevamente a la actriz en el ojo del huracán.