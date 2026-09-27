Gala Montes pide perdón a Emiliano Aguilar tras acusarlo de no bañarse y manda mensaje: ¿Reconciliación? VIDEO

La novela entre Gala Montes y Emiliano Aguilar parece no haber terminado, y es que después de que la actriz aceptara que hubo un vínculo más allá de lo amistoso, ahora es ella quien se arrepiente de unos fuertes señalamientos que le lanzó al hijo de Pepe Aguilar. ¿Qué le dijo?

¿Gala Montes se peleó con Emiliano Aguilar? / Mezcalent, Redes sociales

¿Cuándo comenzó la polémica entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

La situación comenzó después de que Gala Montes participara en La casa de los famosos México 2026, pues a su salida, la actriz comenzó a protagonizar diferentes polémicas, una de ellas, contra Emiliano Aguilar.

La intérprete ya había aparecido en diferentes momentos junto al cantante, motivo por el que habían sido relacionados sentimentalmente desde meses atrás.

Posterior a la salida de Gala, se vio a la actriz caminando con su exnovio, Icho Van, y fue ahí que Emiliano dijo que ya había bloqueado a la actriz:

La tuve que bloquear de todos lados. No la bloqueé porque algo pasó, sino porque simplemente ya estoy hasta la verg* de que la gente me diga que por mi culpa y la ching* cuando no estamos ni juntos. Gala Montes

Aunque el plan de Emiliano y Gala era encontrarse en Los Ángeles, pero el cantante aseguró que decidió dejarla esperando después de encontrarse con varias fotografías de Gala junto a Van.

Finalmente, Gala Montes aceptó haber tenido una “aventura” con Aguilar, pero también lo acusó de no bañarse:

Esta es mi verdad y va a salir en todos los medios… Se enoja de que estoy con Adrián Marcelo y luego de que: ‘A mí no me gusta que salgas con viejas’... A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada… y que no te bañes y que huelas a mie… Gala Montes

Emiliano terminó diciendo que ya NO entraría en más debate con Gala. ¿Qué pasó después?

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Gala Montes en contra de Emiliano Aguilar / Redes sociales

Gala Montes se disculpa con Emiliano Aguilar por sus declaraciones

A su llegada a la Ciudad de México, Gala Montes fue abordada por medios de comunicación, y aprovechó el momento para enviar un mensaje a Emiliano Aguilar, respecto a lo dicho sobre la higiene del cantante:

No puedo hablar nada de eso. Siento mucho lo que dije. Estaba muy enojada. Siento mucho lo que dije. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona. Sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso. Estaba muy enojada. Gala Montes

Hasta el momento, Emiliano no ha respondido a estas disculpas de Gala, pero se espera que pueda reaccionar en las próximas horas. ¿Se reconcilian?

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¿Por qué Gala Montes fue eliminada de La casa de los famosos México 2026?

Esta pregunta aún no se sabe a ciencia cierta, la eliminación de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 fue sorpresiva, ya que apenas tenía unas horas de haber ingresado al reality,

Mucho se hablo de su salida, algunos periodistas comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ella presuntamente agredió a personal de producción, algo que nunca se confirmó.

A día de hoy, la “expulsión” de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 sigue siendo un misterio. ¿Qué habrá pasado?

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