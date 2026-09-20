Emiliano Aguilar pide frenar la controversia tras pleito con Gala Montes, pero lo destrozan en redes: “No le importaba”

Tras la polémica entre Emiliano Aguilar y Gala Montes luego de que la actriz abandonó La casa de los famosos México 2026, el integrante de la dinastía Aguilar lanzó un contundente mensaje, pero no contó con que le lloverían críticas de usuarios y creadores de contenido. ¿No apoyan su versión? ¡Aquí te contamos!

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Emiliano Aguilar hace petición tras controversia con Gala Montes. / Redes sociales

¿Cómo inició la polémica entre Emiliano Aguilar y Gala Montes?

Todo comenzó luego de que Gala Montes fuera captada junto a su ex, Icho Van, tras salir de La casa de los famosos México 2026; a raíz de las imágenes que se difundieron en redes, Emiliano Aguilar reveló que había bloqueado a la actriz porque constantemente lo relacionaban con ella.

“La tuve que bloquear de todos lados. No la bloqueé porque algo pasó, sino porque simplemente ya estoy hasta la verg* de que la gente me diga que por mi culpa y la ching* cuando no estamos ni juntos”. Emiliano Aguilar

De acuerdo con el intérprete de temas como ‘Soy el vato’ y ‘Gente chaka’ llegó un punto en que cada publicación que realizaba en sus redes terminaba siendo relacionada con la cantante y actriz. Sin embargo, su acción llamó la atención porque ocurrió poco después de que Montes le escribió ‘Te amo’ en una de sus publicaciones.

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Emiliano Aguilar bloquea a Gala Montes. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gala Montes tras el bloqueo de Emiliano Aguilar?

Después de meses de especulaciones sobre un supuesto romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, la intérprete de ‘Tacara’ rompió el silencio y confirmó que salieron durante un tiempo, pero su historia terminó luego de que la dejó ‘plantada’ en Los Ángeles tras enojarse.

Ante lo ocurrido con el hijo de Pepe Aguilar, Montes terminó por llamar a su ex, a quien engañó con Emiliano Aguilar, pero ahora dice estar arrepentida. “Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme, porque no solo es mi ex sino mi amigo”, confesó.

Pese a lo que dijo el cantante, la exhabitante de La casa de los famosos México aseguró sentir cariño por él y le envió sus mejores deseos; asimismo, negó que su presencia en su vida haya influido con el consumo de marih*ana. “Te amo, te amo, Dios te bendice, Dios te bendice, papi, que te vaya muy bien”, concluyó.

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Gala Montes confirma que hubo romance con Emiliano Aguilar. / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la polémica con Gala Montes y por qué le llovieron críticas?

Ante los dimes y diretes que generó la polémica entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, el cantante realizó un video en el que pidió que las personas comenzaran a enfocarse más en la música antes que en la controversia, pero no contó con la ola de críticas que generaría.

“A fin de cuentas, ojalá la gente se enfoque más en la música y no en la polémica”. Emiliano Aguilar

Sus palabras fueron retomadas por la tiktoker Siomara, quien aseguró que gracias a la polémica que creó Emiliano Aguilar antes sobre Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal es que hoy está en un lugar reconocido dentro de la música.

“Ahora sí quiere que el público se enfoque en la música, pero cuando se trataba de tirarle a su hermana, a Ángela Aguilar no le importaba. Cuando se trataba de tirarle a Nodal, ahí no importaba; cuando se trataba de tirarle a su propio hermano, no importaba… Él aprovechó la polémica para llegar a donde está”, señaló la creadora de contenido.

Su opinión no solo fue apoyada por varios usuarios de redes, sino que también abrió debate sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto Emiliano Aguilar en los últimos años. Hasta ahora, el cantante no se ha pronunciado al respecto , pero los comentarios siguen creciendo entre los fans.

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