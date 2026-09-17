Hija de Sergio Sendel reaparece tras ser agredida por Gala Montes; publica misterioso mensaje, ¿para la actriz?

Gala Montes recientemente admitió haber golpeado a Valeria Sendel, hija de Sergio Sendel, luego de que el supuesto altercado fuera difundido por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En medio de la polémica que atraviesa Gala Montes, Valeria Sendel reapareció en redes sociales después del enfrentamiento y compartió un simbólico, pero misterioso mensaje.

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Valeria Sendel / Instagram

¿Qué pasó entre Gala Montes y Valeria Sendel?

Gala Montes y Valeria Sendel protagonizaron un enfrentamiento durante las grabaciones de un reality show en el que ambas participaron. La información fue revelada por Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que Gala agredió físicamente a la hija de Sergio Sendel.

El periodista contó que el enfrentamiento escaló hasta los golpes y Gala habría tomado a Valeria del cabello y la habría arrastrado.

“Ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show. Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos.” Gustavo Adolfo Infante

La polémica creció después de que Gala Montes reaccionara en redes sociales a los señalamientos y reconociera que sí estuvo involucrada en el enfrentamiento.

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Gala Montes admitió haber golpeado a la hija de Sendel / Redes sociales

¿Qué publicó Valeria Sendel tras la polémica con Gala Montes?

Días después de que circulara la información y Gala Montes la confirmara, la hija de Sergio Sendel volvió a publicar en sus redes sociales.

Primero, Valeria compartió una historia en Instagram con una selfie y el emoji de un bicho, sin escribir ningún mensaje. Posteriormente, la tarde del 17 de septiembre publicó una serie de fotos de ella en blanco y negro, acompañadas únicamente por un emoji de corazón en la descripción.

Hasta el momento, Valeria Sendel no ha hablado públicamente en sus redes sociales sobre el altercado con Gala Montes. Sin embargo, algunos de sus seguidores especulan que estos mensajes simbólicos podrían tratarse de una indirecta para la actriz.

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Valeria Sendel / Instagram

¿Valeria Sendel demandará a Gala Montes por la agresión?

La posibilidad de una demanda fue mencionada por el propio Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que la familia de Valeria estaría analizando proceder legalmente después de lo ocurrido. Además, señaló que habría intentos de mediación para evitar que el conflicto llegara a instancias legales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que Valeria Sendel haya presentado una demanda contra Gala Montes y tampoco ha explicado en redes sociales si tiene la intención de emprender alguna acción legal.

Gala Montes sigue en el ojo del huracán, pues también se confirmó que se habría quedado sin dinero. ¿Dará más detalles sobre sus polémicas?

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