¿Gala Montes sin dinero? Pidió cosas gratis a cambio de publicidad, ¡Filtran FOTO y VIDEO que lo confirman!

Otra polémica se cierne en torno a la muy comentada vida de Gala Montes. En medio de todo lo que se ha especulado sobre su presunta adicción a las sustancias ilícitas, surge una acusación que apunta a que pidió cosas gratis a cambio de publicidad en su momento. ¿Qué tanto de esto es verdad? Te contamos lo que se sabe.

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Gala Montes se ha vuelto muy polémica en las últimas semanas / Redes sociales

Exponen pasado de Gala Montes pidiendo cosas a cambio de publicidad

Recientemente, un usuario identificado como Toño Ortiz compartió la captura de una conversación que Gala Montes presuntamente tuvo con un negocio hace ya algunos años. En dicha plática, la joven explicaría que necesitaba un inflable en forma de dona para una sesión fotográfica.

Mencionaría que tiene muchos seguidores en redes sociales y que quería el objeto de forma rápida. En respuesta, el local le diría el costo, lo que aparentemente habría molestado a la actriz.

Gala recalcaría que pagaría el inflable con “publicidad”, pues habría notado que el negocio no era muy conocido en internet. Sin esperar a obtener respuesta, simplemente se habría quejado por el presunto trato y se habría despedido.

“Creo que no entendiste. No quiero comprarlo; les hace falta publicidad y yo quiero dársela, pero bueno, si piensan vendérmela y tratarme de esta forma, pues quédense como están. Chao”, se lee.

La situación generó mucho debate en redes sociales. La gran mayoría la tachó de “miserable” por haber hecho eso en el pasado. Incluso algunos expusieron que, supuestamente, previo a entrar a ‘La casa de los famosos México’ en 2024, hizo comentarios muy polémicos y que después borró.

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En 2015 fue la primera vez que supe que Gala Montes era influencer. pic.twitter.com/tOEHrjgxvI — Toño Ortiz (@Tono0rtiz) September 16, 2026

¿Gala Montes confirma que sí pidió cosas a cambio de publicidad?

Si bien los fans de Gala Montes aseguraron que la captura de la conversación fue hecha con inteligencia artificial, algunos usuarios revivieron una entrevista en la que ella misma admite que sí pidió cosas a cambio de publicidad.

No obstante, se justificó diciendo que las cosas fueron sacadas de contexto. Según su versión, todo fue un malentendido surgido de la ignorancia.

“Se me hizo muy fácil enviarle un mensaje a una tienda y decirle: ‘Oye, ¿me puedes mandar una donita inflable?’ porque estaba de moda todo esto de los intercambios y yo era nueva en eso. Tenía unos cuantos seguidores. Yo solo dije: ‘Regálamelo, subo la foto’ porque tenía que hacer esa foto… respondí de una forma un poco grosera, lo tengo que aceptar”. Gala Montes

Sostuvo que, en esa época, el local hizo las cosas “más grandes”, pues hasta la acusaron de supuestamente haberlos amenazado: “En ese momento no sabía cómo actuar. Fue un ataque de esta persona”, indicó.

Ahora que Gala supuestamente estaría en medio de una crisis emocional, sus detractores han aprovechado para decir que, “desde siempre, fue una mala persona”. Hasta el momento, la actriz no ha comentado nada sobre la situación.

Gala Montes admite que sí pidió cosas gratis / Redes sociales

¿Gala Montes es adicta a las sustancias ilícitas?

Al menos de manera oficial, Gala Montes solo consume cannabis. Dicho por ella misma, comenzó a consumirla tras perder el contacto con su sobrina hace algunos meses. No obstante, siempre ha dicho que está bien. Si bien ha admitido estar “triste y sola”, sostiene que son emociones normales en ella y trabaja para estar mejor.

De forma extraoficial, muchos aseguran que realmente tiene una presunta adicción a las “sustancias duras”. Incluso su mamá, Crista Montes, ha expresado que le gustaría que su hija se internara en un anexo para “curarse”.

Otras celebridades como Yolanda Andrade también le han sugerido que “busque ayuda”. No obstante, Gala insiste en que no le pasa nada grave.

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