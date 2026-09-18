Mhoni Vidente ve un giro inesperado en la vida de Gala Montes y hace fuerte predicción tras polémicas

Cuando muchos especulan sobre el estado emocional de Gala Montes tras su polémica salida de La casa de los famosos México, una voz muy conocida del espectáculo salió a dar su postura. Se trata de Mhoni Vidente, quien descartó escenarios alarmistas y aseguró que a la actriz todavía le espera una importante victoria en televisión.

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Gala Montes salió de LCDLFMX hace unos días / Redes sociales

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el futuro de Gala Montes?

El nombre de Gala Montes continúa generando conversación luego de su breve y polémico paso por La casa de los famosos México, donde ingresó como habitante sorpresa, pero abandonó el reality apenas dos días después en medio de un intercambio de acusaciones con la producción.

Desde entonces, las redes sociales han estado repletas de opiniones sobre la actriz y conductora, especialmente después de que se diera a conocer que una especialista del programa le habría advertido que se encontraba al límite de sufrir un brote psicótico, situación que provocó la molestia de la famosa.

En medio de todas las especulaciones, Mhoni Vidente compartió una visión completamente distinta sobre el panorama de Gala y aseguró que lo que viene para ella está lejos de ser negativo. Incluso, la tarotista lanzó una predicción que sorprendió a muchos.

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Se especula que Gala Montes está en medio de una crisis emocional / Redes sociales

¿Mhoni Vidente cree que Gala Montes atraviesa una crisis emocional?

Durante sus recientes declaraciones, Mhoni Vidente dejó claro que no comparte las versiones más alarmistas que circulan sobre la exhabitante de La casa de los famosos México.

La vidente señaló que, desde su perspectiva, Gala no se encuentra encaminada hacia un desenlace preocupante como algunos comentarios en redes sociales han sugerido durante las últimas semanas. Por el contrario, consideró que la actriz tiene la fortaleza suficiente para superar este momento complicado y continuar desarrollando su carrera profesional.

Mhoni Vidente “Ella no ataca; dice las cosas como son pero que tú me digas que va a acabar mal o atentar contra su vida, esas cosas no van a pasar”.

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Nuevo look de Gala Montes / Instagram

¿Mhoni Vidente defiende a Gala Montes? Pide un alto a las críticas contra la actriz

Además de hablar sobre el futuro profesional de la actriz, Mhoni Vidente también hizo una reflexión acerca de la personalidad de Gala Montes y la forma en que suele relacionarse con las personas que la rodean. La tarotista pidió al público evitar exageraciones respecto a la situación que atraviesa la actriz y consideró que gran parte de la polémica se debe a su fuerte carácter y sinceridad al expresar lo que piensa.

Para Mhoni, esas características han provocado que algunas personas tengan choques con la famosa, pero no necesariamente significan que esté atravesando una situación irreversible.

“Lo que pasa es que Gala es una niña de carácter fuerte. Puede ser que ella ya ha tocado fondo pero aun así es una chica que ha trabajado”. Mhoni Vidente

Hasta el momento, estas predicciones no han llegado a oídos de Gala Montes; sin embargo, no sería extraño que la actriz reaccionara una vez que conozca las declaraciones de Mhoni Vidente.