Mhoni Vidente lanza fuerte predicción: temblará el 19 de septiembre de 2026 ¡revela hora y magnitud!

Septiembre vuelve a poner a México en alerta por la memoria de los grandes sismos ocurridos el 19 de septiembre. En medio de esta coincidencia, Mhoni Vidente aseguró que podría registrarse un nuevo terremoto este 19 de septiembre de 2026 e incluso mencionó una posible hora, magnitud y zona donde ocurriría. ¿Se repetirá la historia en una de las fechas más sensibles para los mexicanos? ¡Te contamos!

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Mhoni Vidente predijo terremoto / Captura de pantalla / Canva

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el sismo del 19 de septiembre de 2026?

Desde hace varias semanas, Mhoni Vidente ha estado advirtiendo en redes sociales sobre un nuevo terremoto en México que podría ocurrir este mes. Según ella, septiembre de 2026 será “muy fuerte” en materia sísmica.

La vidente pidió a la población estar alerta y no bajar la guardia ante cualquier señal. En un video que compartió, así arrancó su predicción: "¿Que pasara el 19 de septiembre? Saben que a nosotros nos temblo el 85, en el 17 y el 21, el mismo día, el 19. Nunca se me va a olvidar porque esas dos predicciones del 17 y 22 fueron mías.”

Y no se quedó ahí. Aseguró que un nuevo sismo es inevitable, y hasta dio una hora exacta para estar pendientes:

“Y nos va a volver a temblar, eso es indiscutible. No nos vamos a salvar. Hay que estar prevenidos para hacer… Si yo lo veo, va a ser a la 1:13 de la mañana o de la madrugada, así que hay que estar pendientes ahí.” Mhoni Vidente

También mencionó los simulacros que se realizarán ese día, y se aventuró con cifras concretas de magnitud y zona de origen: “Vamos a tener simulacro temprano a las 12 del mediodía y otra vez a la 1 de la tarde. Ay, bueno. Bueno, ¿qué les digo? 7.4 o 7.7, saliendo de Michoacán o Guerrero. Así que se van a juntar dos, van a ser signos gemelos. Se va a juntar uno de diferencia nada más, 60 segundos. Así que hay que estar prevenidos para todo eso.”

Al final, la tarotista dejó ver que a ella también le afecta hacer este tipo de predicciones:

“Amigos, miren, hasta me puse chinita porque yo también sufro mucho, amigos. Me da mucho miedo eso. Soy… ni modo. Yo le rezo mucho a Dios y a la Virgen.” Mhoni Vidente

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¿Cuáles son las predicciones que Mhoni Vidente ha adivinado?

A lo largo de los años, Mhoni Vidente se ha ganado fama por algunos aciertos que hoy la gente recuerda cada vez que lanza una nueva profecía. Estos son algunos de los más comentados:



La muerte del Papa Francisco: en 2025 predijo que el sumo pontífice moriría entre el 13 y el 21 de abril. Falleció justo el 21 de abril.

en 2025 predijo que el sumo pontífice moriría entre el 13 y el 21 de abril. Falleció justo el 21 de abril. Muerte de Juan Gabriel: en 2016 dijo que el cantante moriría entre los 66 y 67 años, por un paro cardíaco o problemas respiratorios. El “Divo de Juárez” murió el 28 de agosto de ese año de un paro fulminante.

en 2016 dijo que el cantante moriría entre los 66 y 67 años, por un paro cardíaco o problemas respiratorios. El “Divo de Juárez” murió el 28 de agosto de ese año de un paro fulminante. Covid-19: habló de una “enfermedad fuerte, como una gripe mundial” que traería caos global, poco antes de que se descubriera el virus en China.

habló de una “enfermedad fuerte, como una gripe mundial” que traería caos global, poco antes de que se descubriera el virus en China. Final del Mundial de Qatar 2022: aseguró que Argentina se llevaría el título. La albiceleste terminó goleando a Francia en la tanda de penales.

Con ese historial a cuestas, no sorprende que cada nueva predicción de Mhoni Vidente genere tanto revuelo entre sus seguidores.

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¿Cuáles han sido los temblores registrados un 19 de septiembre?

La memoria colectiva de los mexicanos tiene motivos de sobra: tres sismos de magnitud superior a 7 han sacudido al país en esa fecha exacta.



19 de septiembre de 1985: un terremoto de magnitud 8.1 , con epicentro frente a las costas de Michoacán y Guerrero , devastó principalmente a la Ciudad de México y dejó más de 20 mil muertos.

un , con epicentro frente a las costas de , devastó principalmente a la y dejó más de 20 mil muertos. 19 de septiembre de 2017: un sismo de magnitud 7.1 , con epicentro entre Puebla y Morelos , dejó cerca de 370 muertos, 228 de ellos en la capital del país.

un , con epicentro entre , dejó cerca de 370 muertos, 228 de ellos en la capital del país. 19 de septiembre de 2022: un movimiento de magnitud 7.7, con epicentro frente a la costa de Coalcomán, Michoacán, sacudió distintos estados y se convirtió en el tercer sismo de esta magnitud registrado en esa misma fecha desde 1985.

Tres coincidencias en 37 años son, sin duda, un dato llamativo. Pero para la ciencia, siguen siendo justamente eso: coincidencias, no un patrón predecible.

¿Por qué tiembla el 19 de septiembre? Esto dice la ciencia

Mientras Mhoni Vidente habla de premoniciones, especialistas de la UNAM y de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor) tienen una explicación distinta para la fama sísmica de esta fecha.

Desde que existen registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), México ha contabilizado 86 sismos considerados grandes, es decir, de magnitud superior a 7.0, desde el año 1900. Aunque septiembre suele generar temor entre la población por las tragedias ocurridas el día 19, las estadísticas muestran que no es el mes con más terremotos registrados. De hecho, diciembre encabeza la lista con 12 eventos de gran magnitud, seguido de septiembre con 11 y junio con 10.

Los especialistas explican que la percepción de que septiembre es el “mes de los terremotos” está ligada a la memoria colectiva de los mexicanos, especialmente por los devastadores sismos de 1985, 2017 y 2022. Sobre ello, el sismólogo Luis Quintanar señaló:

Sismólogo Luis Quintanar “Esto es una percepción. Percepción válida, percepción lógica de la gente, porque estamos acostumbrados a medir los fenómenos naturales a escala de la vida humana, lo cual no siempre es el punto de vista más adecuado”.

Además, explicó que para analizar la frecuencia de los terremotos deben considerarse periodos de 100, 200 años o más, y no únicamente las experiencias vividas por una generación.

Ante las versiones y predicciones que suelen surgir cada septiembre, científicos de la UNAM y del Servicio Sismológico Nacional han sido contundentes: los sismos no pueden predecirse. Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, afirmó: “Los sismos no pueden predecirse. No podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a poder asegurar que no van a ocurrir sismos”. El experto recordó que México mantiene una actividad sísmica constante debido a su ubicación geológica, por lo que pueden registrarse temblores en cualquier momento del año, aunque actualmente no existe ningún método científico capaz de anticipar la fecha, hora o magnitud de un terremoto.