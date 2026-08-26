¿Devastador terremoto en septiembre? Mhoni Vidente lanza alarmante predicción para México: “Hay que protegernos”

Luego del devastador terremoto que azotó Colombia y dejó cientos de muertos, varios movimientos telúricos han ocurrido en distintas partes de la región, lo que ha despertado la inquietud sobre si podría registrarse un nuevo sismo en México.

Al respecto, Mhoni Vidente lanzó una alarmante predicción, pues aseguró que podría registrarse un nuevo sismo en México en las próximas semanas. Sus declaraciones volvieron a generar preocupación entre sus seguidores. ¿Qué dijo la astróloga? Te contamos.

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo será el próximo sismo en México, según Mhoni Vidente?

En su sesión semanal de predicciones para El Heraldo de México, Mhoni abordó diferentes temas y lanzó algunas predicciones sobre lo que podría ocurrir durante los próximos días.

En cuanto a la actividad sísmica, la vidente relacionó el próximo eclipse lunar del 27 de agosto con una supuesta liberación de energía que podría provocar movimientos telúricos.

Mhoni Vidente señaló que podría ocurrir un sismo alrededor de esas fechas, aunque aseguró que no sería de una magnitud extrema y que todo quedaría únicamente en “el susto”.

“Nos va a temblar porque estos eclipses lunares y solares están moviendo mucho las energías en el mundo entero. Nada más va a ser el puro susto.” Mhoni Vidente

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Mhoni Vidente revela que habrá sismo / YouTube / Pixabay

¿Mhoni Vidente predijo los terremotos en Centroamérica?

Después del terremoto magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, las declaraciones anteriores de Mhoni Vidente revivieron en redes sociales.

En junio de 2025, la astróloga habló sobre posibles terremotos en Latinoamérica y mencionó a Colombia entre los países que podrían registrar actividad sísmica. Tras el movimiento telúrico, los internautas revivieron esa declaración, a modo de demostrar que Mhoni Vidente había predicho esos sismos.

Sin embargo,esto no significa que científicamente haya predicho los terremotos.

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Mhoni Vidente / IG

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente para el mes de septiembre?

La astróloga también habló de lo que podría venir y suceder en el próximo mes de septiembre.

Al respecto, dijo que será un mes en el que sucederían cosas fuertes, a causa de la liberación y movimiento de energías que puede haber, lo que se relaciona con el sismo que predijo para finales de agosto.

Por eso mismo, pidió a la gente protegerse de las malas energías que podrían estar a su alrededor.

“Hay que protegernos de las energías porque va a haber un mes de septiembre muy fuerte.” Mhoni Vidente

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