¡Alerta de terremoto! Mhoni Vidente vaticina “fuertes sismos” en América Latina tras una revelación divina

Mhoni Vidente ha hablado mucho sobre sismos y terremotos recientemente. Tras los devastadores movimientos telúricos que sacudieron Perú y Colombia en los últimos meses, las palabras de la astróloga cobraron mayor relevancia entre sus seguidores.

Inició septiembre y, con ello, también creció el temor de muchos mexicanos por saber si habrá algún sismo que los tome por sorpresa y les dé un buen susto.

Al respecto, Mhoni Vidente aseguró haber tenido una revelación divina que, de acuerdo con sus visiones, estaría relacionada con nuevos movimientos telúricos que podrían afectar a diferentes zonas de América Latina.

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Mhoni Vidente / Redes sociales

¿Qué fue lo que Mhoni Vidente vio en su revelación divina?

A través de sus redes sociales, Mhoni Vidente compartió algunos aspectos de su viaje por Portugal, específicamente de su visita a la iglesia de la Virgen de Fátima.

Durante su recorrido, la astróloga aseguró haber vivido una experiencia peculiar. De acuerdo con Mhoni, mientras grababa un video a la 1:33 de la tarde, la luz del Sol tuvo un comportamiento que llamó especialmente su atención.

Además, señaló que la cruz del rosario que está en la imagen de la Virgen se movía y, al mismo tiempo, reflejaba la luz del Sol. Desde su perspectiva, este fenómeno sería una señal de que estaban por ocurrir cosas importantes.

“El Sol se mostró muy diferente y la cruz del rosario se movía y daba el birllo del Sol. Entonces me dice que se avecinan cambios importantes...” Mhoni Vidente

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

Mhoni Vidente predice “fuertes sismos” en América Latina

Según las señales que Mhoni Vidente interpretó a partir de aquella revelación divina, se vislumbran cambios importantes en el Vaticano, así como en gobiernos clave como Cuba, España y Brasil.

Sin embargo, el dato que causó mayor alarma entre el público latinoamericano fue su predicción sobre los movimientos telúricos. La vidente aseguró que las señales también anunciarían la llegada de “fuertes sismos” en América Latina, así como en Europa, específicamente en España y Portugal.

De acuerdo con Mhoni, uno de estos movimientos podría alcanzar una magnitud de 7.4.

“Cambios importantes en el Vaticano, cambios en los gobiernos de Cuba, España y Brasil. Que seguirán fuertes los sismos en América Latina y España y Portugal 7.4 grados...” Mhoni Vidente

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¿Va a temblar en México en septiembre? Esto dijo Mhoni Vidente

Como parte de sus predicciones para septiembre, Mhoni Vidente señaló que se trata de un mes cabalístico y aseguró que sí visualiza posibles sismos, debido a que, según su interpretación, el número 9 mueve fuerzas en todo el mundo.

Para México, la vidente mencionó algunos días clave en los que podría ocurrir un movimiento telúrico:

7 de septiembre

13 de septiembre

19 de septiembre

20 de septiembre

De acuerdo con su visión, los sismos podrían ocurrir durante la tarde, alrededor de las 12 del día o a la 1:33 de la tarde. Además, señaló que podrían alcanzar una magnitud de 7.3 o 7.7 y tener su epicentro en Michoacán u Oaxaca.

Sin embargo, Mhoni aseguró que no se trataría de un escenario grave y que todo quedaría en un susto, aunque recomendó estar preparados ante cualquier eventualidad.

Entre las polémicas predicciones de Mhoni también ha destacado la supuesta brujería que existiría dentro de ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, estas afirmaciones han quedado únicamente en declaraciones de la vidente.

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