Mhoni Vidente predice fecha del próximo terremoto en México ¡será en septiembre!: “No nos vamos a salvar”

Para muchos mexicanos, septiembre es el “mes de los terremotos en el país”. Y es que justamente es en estas fechas en las que se han desatado los sismos más fuertes en México. Un ejemplo de ello fue en 2017. El 7 y el 19 de septiembre de aquel año, se registraron temblores de 8.1 y 7.2.

Por ello, la población en general vive con miedo a que este fenómeno se repita. En medio de la incertidumbre, Mhoni Vidente lanza una predicción sobre la fecha estimada en la que se podría vivir un nuevo sismo en este mes.

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Terremoto en México / Redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre un nuevo sismo en México?

Desde hace varias semanas, Mhoni Vidente ha estado advirtiendo sobre el nuevo terremoto que podría vivir México en septiembre de este año. A través de redes sociales, ha resaltado que este será un mes “muy fuerte”.

Por ello, le ha recomendado a la población cuidarse y estar atenta ante cualquier señal: “Hay que protegernos de las energías porque va a haber un mes de septiembre muy fuerte”, expresó.

Según su predicción, se sentirá mayormente en Ciudad de México. En aquel entonces, afirmó que no pasaría nada grave, asegurando que “solo será el susto”.

“Nos va a volver a temblar, México no se va a salvar, definitivamente, los sismos siguen galopando completamente la humanidad total y han estado marcando sismos fuertes en todos lados. Va a haber otro sismo aquí en la CDMX, pero nada grave, que la Virgen de Guadalupe nos ayude y nos bendiga para que nada nos suceda y nada pase, nada más el puro susto”, expresó a finales de julio.

Cabe mencionar que, tras los temblores en Venezuela y Colombia, la pitoniza mencionó que, aparentemente, muchos países de América Latina también serían víctimas de sismos: “Cambios importantes en el Vaticano, cambios en los gobiernos de Cuba, España y Brasil. Que seguirán fuertes los sismos en América Latina y España y Portugal 7.4 grados…”, resaltó.

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Mhoni Vidente habló sobre terremotos en México / Redes sociales

La fecha del nuevo temblor en México, según Mhoni Vidente

En una emisión reciente para redes sociales, Mhoni Vidente dio más detalles sobre el temblor que supuestamente se vivirá en México en este mes. La pitonisa dio cinco fechas posibles y hasta el epicentro.

“Nos va a temblar. No nos vamos a salvar. Definitivamente, este mes y el mes de diciembre van a ser los más fuertes, en cuestiones del clima. El sismo va a ser en los días clave: el día 11, el día 13, el día 19, el día 21 o el día 27. Hay que estar prevenidos. Va a salir de Michoacán o de Oaxaca, de 7.1 o 7.4”. Mhoni Vidente

No obstante, y para tranquilidad de muchos, aseguró que no pasaría nada grave, por lo que pidió a sus fans no asustarse.

“No va a pasar nada. La Virgen de Guadalupe nos quiere mucho. Es la bendición total para todos nosotros. Vamos a estar completamente bendecidos”, puntualizó.

Su predicción obtuvo posturas encontradas. Si bien algunos creyeron en su visión, otros le restaron importancia y hasta la acusaron de crear “histeria colectiva”.

¿Cuáles son las predicciones que Mhoni Vidente ha adivinado?

A lo largo de los años, el mundo ha sido testigo de ciertas predicciones de Mhoni Vidente que resultan ser ciertas. Aquí te dejamos algunas:

La muerte del Papa Francisco: En 2025, la pitonisa predijo que el sumo pontífice moriría entre el 13 y el 21 de abril. Al final, esto se cumplió el 21 de abril.

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