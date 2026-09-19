Gala Montes promete estar bien para volver a ver a su sobrina; lanza desgarrador mensaje: “Por ella”

En medio de la polémica entre Gala Montes y la hija de Sergio Sendel, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de mensajes dedicados a su sobrina menor, de quien está alejada desde hace algunos meses por supuestos problemas con su hermana ‘Beba’. ¿Dispuesta a todo por volverla a ver? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes dispuesta a todo por volver a ver a su sobrina. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes dejó de ver a su sobrina, hija de Bebe Montes?

Antes de que Gala Montes sorprendiera a propios y extraños al aparecer en La casa de los famosos México 2026, la actriz de telenovelas como ‘Diseñando tu amor’ acaparó la atención de la prensa al dar a conocer que se mantiene alejada de su sobrina.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la exhabitante de LCDLFM no puede ver a la menor luego de que regresaron de un viaje por Tailandia y Japón debido a que la puso en peligro porque se habría “metido de todo”.

“Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”, contó la colaboradora de ‘Sale el sol’.

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Beba Montes habría alejado a su hija de Gala Montes. / Redes sociales, Mezcalent

¿Qué ha dicho ‘Beba’ Montes sobre las supuestas adicciones de su hermana, Gala Montes?

En medio de los dimes y diretes sobre el distanciamiento de Gala Montes y su hermana, Beba Montes tuvo un encuentro con la prensa en el que eligió no abordar las razones detrás de las decisiones sobre su hija, pero al ser cuestionada sobre las supuestas adicciones de la actriz, respondió:

“Desconozco, bebé, pero lo que se ve, no se juzga”, comentó ‘Beba'; además, aseguró que su hija está al tanto de todo lo que ocurre con su tía, aunque prefiere compartirle solo la información que cree necesaria.

En ese entonces, Gala Montes negó ser adicta a sustancias ilícitas y aseguró que solo fuma marih*ana; incluso señaló que se trataba de una práctica que también realizaba su hermana. Recientemente, reafirmó su postura y dijo que el consumo de cannabis comenzó tras perder contacto con su sobrina, pero fuentes extraoficiales señalan que tiene una presunta adicción a las ‘sustancias duras’.

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Sigue la pelea entre Gala y Beba Montes. / Redes sociales

¿Gala Montes está dispuesta a todo para volver a ver a su sobrina, hija de ‘Beba’ Montes?

Ahora que han pasado algunas semanas desde que el conflicto entre Gala Montes y su hermana se destapó y la intérprete de ‘Tacara’ está en el ojo del huracán por su controversial participación en LCDLFM 2026, un nuevo mensaje ha encendido la polémica.

A través de su cuenta de TikTok, la exhabitante compartió una serie de videos de su sobrina acompañados por mensajes dedicados a la menor; sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue en el que mencionó querer estar bien.

@galahijadenadie ❤️‍🩹te extraño hermosa. Me haces tanta falta. Todavía me acuerdo de tus ojitos hermosos o cuando viste a rapunzel ❤️‍🩹el mejor día de mi vida fue llevarte a ese lugar. ♬ sonido original - kimmy_zc

“Voy a estar bien, mi gente. Por ella. Ya estoy entrenando otra vez para mayo”, escribió junto al breve clip. Pese a que la actriz y cantante no hizo alusión a sus supuestas adicciones, de inmediato sus seguidores aprovecharon para enviar sus mejores deseos.

Cabe señalar que los mensajes de Gala Montes ocurren después de que su mamá manifestó sus deseos por internarla, y aunque por ahora la actriz no ha confirmado su ingreso a una clínica, sus nuevas publicación ya están generando expectativas en sus fans.

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