¡Gala Montes explota contra Nacho Cano! Filtra capturas tras las declaraciones del productor de Malinche

A casi un mes de que Gala Montes fue despedida de Malinche, el musical, tras salir de La casa de los famosos México 2026, la controversia se ha vuelto a revivir tras declaraciones del productor Nacho Cano sobre la salida de la intérprete de ‘Tacara’. ¿Surge una nueva polémica? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes vs. Nacho Cano por ‘Malinche’ / FB: Malinche El Musical

¿Por qué Gala Montes salió de Malinche, el musical tras abandonar LCDLFM 2026?

Tras la inesperada salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 a menos de 48 horas de haber ingresado al reality, se dio a conocer que la actriz había quedado fuera del musical Malinche. A través de un comunicado, la producción informó:

“Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato, hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”. Comunicado oficial de Malinche

Malinche, el musical, anuncia salida de Gala Montes / Redes sociales

En un principio, la también protagonista de melodramas desmintió la información asegurando que era ‘fake news’; sin embargo, horas más tarde rompió el silencio y confirmó su salida, no sin antes explotar contra la producción al revelar que nunca recibió un pago por su participación en la primera etapa.

“Me parece una falta de respeto que, después de todo lo que he aportado y, después de haber intentado encontrar una salida de buena fe, hoy se pretenda contar una historia de manera distinta”. Gala Montes

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Gala Montes habla sobre su salida de “Malinche, el musical” / IG: galamontes

Productor de Malinche revela nuevos detalles sobre la salida de Gala Montes del musical

Ante lo ocurrido con Gala Montes tras su salida de Malinche y La casa de los famosos México, el productor Nacho Cano concedió una entrevista a Radio Fórmula en la que aseguró que la salida de la actriz del proyecto ocurrió cuando se le propuso volver a entrar al reality show 24/7.

De acuerdo con Cano, Gala Montes se encontraba alistándose para interpretar el personaje principal del musical cuando le ofrecieron regresar a La casa de los famosos México. Pese a que ya tenían programada una función para el 22 de septiembre, decidió ingresar al reality, lo que la dejó fuera del musical.

“Descolocó la película porque hay 200 personas y un equipo, pero si te lo han ofrecido y tú quieres entrar ahí, pues entra ahí. Luego me escribe: ‘que ya he salido de ahí’, a los dos días. ‘Y ahora quiero volver a ser Malinche’. Y le digo: ‘Ya no está en mi campo, yo no estoy ahí’”. Nacho Cano

De acuerdo con el productor, Gala Montes le propuso estrenar en otra fecha, pero al final ya no se pudo concretar nada; sin embargo, le envía sus mejores deseos y espera que le vaya bien. “ Yo le mando muchos besos, le tengo mucho cariño, espero le vaya bien ”, concluyó.

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Nacho Cano cuenta su versión sobre la salida de Gala Montes de ‘Malinche’. / Facebook: Nacho Cano

¿Cuál fue la respuesta de Gala Montes a la versión de Nacho Cano sobre su salida de Malinche?

Luego de que se diera a conocer la entrevista que Nacho Cano concedió a Maxinne Woodside, Gala Montes no tardó en reaccionar y desmintió por completo la versión del productor. De acuerdo con la exhabitante de LCDLFM, ella quiso buscar una solución, pero nunca recibió respuesta.

“No está chido que salgas a mal informar cuando yo no recibí respuesta tuya. Nacho me cambió la fecha de Malinche varias veces y yo no tuve ningún problema porque él sí puede cambiar, yo no. Yo estaba apuntando todo por Malinche (no estaba cobrando ni 1 peso). Ni agua, ni comida me daban. No me gustó cómo terminó todo”. Gala Montes

El mensaje de la intérprete estuvo acompañado por una serie de capturas en las que muestra su conversación con Nacho Cano y cómo habría sido ignorado al enterarse de su salida. Hasta ahora, Nacho Cano no ha dicho más al respecto, pero sobre la situación del pago, sí aseguró que nunca se habla de dinero entre artistas de gran nivel.

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