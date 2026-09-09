¿Brenda Bezares le da la espalda a Gala Montes tras abandonar LCDLFM 2026? “No era el mejor momento” VIDEO

Luego de que Gala Montes abandonara La casa de los famosos México 2026 entre rumores de un supuesto ataque de ansiedad, las reacciones entre el público y algunos colegas no se hicieron esperar. Una de las primeras en pronunciarse fue Brenda Bezares, quien sin titubeos habló del estado de la actriz. ¿Le retira su ayuda? ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

A través de la transmisión 24/7, los televidentes se percataron de los últimos minutos que Gala Montes pasó dentro de La casa de los famosos México 2026. Todo comenzó durante la prueba por el presupuesto semanal, en medio de la espera, la actriz y cantante se levantó de la sala y bromeó sobre ir al Oxxo.

“Voy rápido al Oxxo, ¿quieren algo?”, expresó Montes, a lo que Karina Torres respondió inmediatamente: “Un agua, va”. Pese a que la actriz dijo: “Bueno, ahorita vengo”, ese fue el último momento que intercambió con el resto de los habitantes de ‘La casa’, pues minutos después abandonó el reality.

En la última escena que se tiene de la intérprete de ‘Tacara’ en el programa 24/7, se le ve subir al ‘zoom’ con un vestido completamente blanco, lentes negros y unos tacones de suela roja. Tras algunos minutos, la ‘Jefa’ informó que Gala Montes había abandonado por decisión propia LCDLFM.

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Así fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes tras abandonar La casa de los famosos México 2026?

En medio de las versiones que circularon sobre la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 en menos de 48 horas, la actriz de melodramas como ‘Diseñando tu amor’ y ‘Corazón de oro’ reapareció en su cuenta de Instagram con un breve video.

Aunque no dio detalles sobre las razones detrás de su decisión, aseguró que se encontraba descansando y hablaría sobre el tema más tarde. “Y bueno, mañana o en estos días les cuento más, pero pues nada, que sepan que estoy bien y que les mando besos. Todo bien”.

En una historia anterior, también compartió uno de los momentos que protagonizó con Cynthia Klitbo, quien se negó a prestarle su secadora en el reality, lo que ocasionó que estallara en su contra: “Después de que la apoyé, pinch* loca malagradecida, sáquenla alv”.

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Gala Montes aseguró estar bien tras salir de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Brenda Bezares a la salida de Gala Montes de LCDLFM 2026?

Tras la postura de Gala Montes, Brenda Bezares fue una de las primeras en pronunciarse sobre la decisión de la actriz de salir de La casa de los famosos México 2026. Pese a que no quiso ahondar mucho en el tema, celebró su decisión y reiteró su ayuda.

“Yo siempre le he dicho que mi familia es su familia, que mi casa es su casa y la esperamos siempre con los brazos abiertos. Son procesos que a veces uno tiene que pasar, en el momento en que ella esté lista, nosotros la vamos a recibir con mucho cariño”. Brenda Bezares

Por otra parte, sobre los problemas que se especula atraviesa la exhabitante de LCDLFM, comentó que respeta los procesos que a veces se tienen que atravesar, pero aseguró que Gala Montes es consciente de que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para ella.

“Hay procesos y cosas que a veces la gente tiene que vivir a su manera o hasta que la gente no pida ayuda. ¿Qué opinó que entró? Pues no me gustó mucho, no sabíamos nada al respecto, pero es muy respetable y qué bueno que salió; creo que no era el mejor momento, ella no estaba pasándola bien”. Brenda Bezares

Hasta ahora, Gala Montes no ha reaccionado a las declaraciones de Brenda Bezares; mientras tanto, sus seguidores esperan que se pronuncie sobre las razones de su salida de LCDLFM en menos de una semana.

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