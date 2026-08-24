Adrián Di Monte llamó a Mario Bezares “pin... viejo cochino”, ¡y ahora trabaja con él, pero Brenda no lo tolera!

A principios de este año, Mario Bezares y Adrián Di Monte tuvieron un muy fuerte enfrentamiento en el reality Apostarías por mí. Tras una broma de índole sexual, el modelo llamó a ‘Mayito’ “Pinche viejo verde asqueroso y cochino”.

Añadió que le daba repulsión y que era un abuelo tocando a jovencitas. Sin embargo, ahora el destino los ha vuelto a juntar en la obra Divorciémonos, mi amor, donde tienen escenas tanto de pleito como románticas.

Ambos aseguran que su pleito ya quedó en el pasado, aunque Brenda Bezares, esposa de Mario, no comparte la misma opinión. “Son compañeros de trabajo, pero yo sí estoy muy sentida con Adrián, porque se expresó muy mal de una persona que siempre lo trató bien y no me parece justo”.

Te recomendamos: ¿Brenda y Mario Bezares se alejan de los reflectores? La pareja da importante anuncio tras ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte, su esposa y Mayito se enfrentaron en '¿Apostarías por mí?’ / Fotos: Alejandro Isunza

Brenda Bezares asegura que prefiere lejos a Adrián Di Monte tras controversia en Apostarías por mí

La cantante pinta su raya. “Es trabajo y nadie puede quitárselo a nadie, uno tiene que ser profesional, pero conmigo no (ha hablado)”. No le interesan ya unas disculpas del cubano. “Si no le ha nacido hasta ahorita, como para qué. Ellos (Adrián y su esposa) piensan que está bien (lo que él dijo en el reality)”

Adrián Di Monte se intentó justificar. “Estuvimos trabajando con ‘Mayito’ en el reality. Se dio el show, polémica, y hoy estamos trabajando como profesionales. Muchas de esas cosas son show. Lo que nosotros tenemos para dar siempre es amor y respeto a todo el mundo. Es un reality, si no, se vuelve aburrido”.

Lee: Brenda Bezares ¡controladora! Mario Bezares exhibe conductas de su mujer, ¡explotó la bomba! ¿Crisis?

Adrián Di Monte y Mario Bezares vuelven a trabajar juntos en ‘Divorciémonos, mi amor’. / Fotos: Alejandro Isunza

¿Qué le respondió Nuja Amor a Brenda Bezares sobre lo que pasó en Apostarías por mí?

Por su parte, la esposa de Adrián, Nuja Amor, reaccionó a las declaraciones de Brenda: “La verdad, yo no voy a entrar en esos detalles. Lo que pasó en el reality se quedó ahí. Creo que fue mutuo (el enfrentamiento). Seamos realistas”.

Mario nos dijo que, antes de volver a trabajar con Di Monte, hablaron sobre el pasado. “Hubo ahí broncas y demás. Es que es normal en un reality, pero yo creo que todas las cosas se quedan ahí. Afuera ya es otra cosa. Lo platicamos, él se disculpó conmigo y yo acepté”. Y sobre que su esposa aún no logra perdonar a Adrián, declaró: “Es que ya sabes cómo son las mujeres. La respeto totalmente, porque sí está sentida, pero ni hablar”, finalizó.

Lee: Buscan a Brenda Bezares para que se suba al ring, famosa alza la mano porque ¡no la soporta!

Brenda Bezares aún no puede perdonar a Adrián Di Monte por lo que le hizo a su esposo. / Fotos: Alejandro Isunza

¿Qué pasó entre Mario Bezares y Adrián Di Monte en Apostarías por mí?

Mario Bezares bromeó sobre si la esposa de Adrián le había hecho una felación a Di Monte, lo cual provocó que él estallara y se enfrentaran muy enojados.

El cubano, en una plática con Alejandra Jaramillo (que fue la ganadora del reality), dijo que Mario era un “pinche viejo verde asqueroso y cochino”, que le daba repulsión, que era un abuelo tocando a jovencitas, y que su disculpa “se la pasaba por el cul*”.

Lee: Adrián Di Monte rompe el silencio tras abandonar entrevista de Shanik junto a su esposa: “No nos quieren”

Adrián Di Monte y Mario Bezares tuvieron encontronazo en ¿Apostarías por mí? / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Adrián Di Montes y Mario Bezartes?

Mario Bezares:



Debutó en 1981, en Cachún, cachún ra ra!

En 1988 lo vimos en la emisión cómica Anabel. Saltó a la popularidad en 1995, al hacer mancuerna con Paco Stanley en ¡Pácatelas! En 1998 se fueron a TV Azteca a hacer Una tras otra y Sí hay y bien!

en En 1998 se fueron a TV Azteca a hacer y En 1999 asesinaron a Stanley y fue acusado de haber participado como cómplice. Lo encarcelaron más de 1 año.

Tras ser absuelto, fue titular del programa Ya llegó Mayito.

De 2006 a 2020 fue conductor de diversas emisiones en Multimedios. En 2024 ganó La casa de los famosos México.

Mario Bezares, así ha sido su trayectoria. / Rede sociales

Adrián Di Monte:



Es actor y modelo de origen cubano.

Debutó en 2010 en la telenovela Eva Luna. Le siguieron: Aurora, Rosario, ¿Quién es quién?, La doble vida de Estela Carrillo, La madrastra y El maleficio.

Le siguieron: Lo hemos visto en varios realities, entre ellos: Bailando por un sueño , Reto 4 elementos, Inseparables: Amor al límite, La isla: Desafío extremo y La casa de los famosos México (tercera temporada, 2025).

, (tercera temporada, 2025). Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.