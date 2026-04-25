Brenda Bezares ¡controladora! Mario Bezares exhibe conductas de su mujer, ¡explotó la bomba! ¿Crisis?

Brenda Bezares ha sido muy criticada por su actitud con Mario ‘Mayito’ Bezares, pues hay quiénes la acusan de ser una “controladora” y ahora la actriz y cantante reaccionó, ¿qué dijo, luego de que el conductor afirmó que sí lo controla? Te contamos todos los detalles. ¿Hay crisis?

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¡Lo dijo sin filtro! Mario Bezares: “Sí me controla”… y Brenda reacciona. / Foto: Redes sociales

¿Por qué acusan a Brenda Bezares de robarle el foco y controlar a Mario Bezares?

Desde que Mario Bezares ganó la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024, las criticas no terminaron para su esposa Brenda Bezares, pues los usuarios señalan a la actriz de querer robarle el foco al conductor por la forma en que participó en entrevistas y apariciones posteriores al programa, generando comentarios sobre su presencia frente a cámaras.

Algunos internautas acusaron que, durante encuentros con medios, Brenda Bezares tomó la iniciativa en distintos momentos, lo que ha sido interpretado como una forma de restar protagonismo a Mario Bezares.

Uno de los momentos más polémicos es cuando el conductor intentaba bailar el llamado “Tangamanga style”, pero ella intervino para dirigir la atención hacia su canción “Demasiado fuerte”, diciendo “No, primero la otra”, lo que provocó diversas reacciones negativas.

Además, a esto se suma que tras su participación en el reality show de parejas ¿Apostarías por mí? acusaron a la influencer de controlar a Bezares, desde la forma de vestir hasta lo que tenía que hacer o decir.

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Brenda Bezares y Mario Bezares participaron en ¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué dijo Brenda Bezares de las críticas en su contra?

En entrevista con medios, Brenda Bezares mencionó que hay diversos comentarios sobre ella tras su participación en ¿Apostarías por mí?, donde la pareja no logró llegar a la final, sin embargo, dijo que de “las opiniones que me dan, no tengo nada que opinar porque al final del día todo cae por su propio peso y en este reality se dio la oportunidad de que la gente me conociera”.

"(La gente) me conoció sin maquillaje, en mis momentos más vulnerables, hinchadísima, gordísima y luego me desinflé. La gente tiene ya una opinión y aunque a veces es difícil borrarla, los hechos hablan más que las palabras”, dijo la influencer.

Además, negó que ella ejerza un control sobre su esposo Mario Bezares, como señalaban diversos comentarios en redes sociales: “¿Ustedes vieron que yo de alguna manera lo controlo? Claro que no, la gente ve lo que quiere ver, pero no es así. La gente tiene ya una opinión y aunque a veces es difícil borrarla, los hechos hablan más que las palabras”, mencionó.

Ante esto, Mario Bezares respondió que sí lo controla, pero no para mal, sino que en las rutinas y cuidados es donde la actriz toma las decisiones. ¡Menos mal! Nada de crisis.

“Puedo decir que me controla, me controla mi peso, mi manera de alimentarme, que tengo que dormir temprano y que tengo que hacer ejercicio. Qué bello control”, afirmó el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

Asimismo Brenda Bezares detalló que no le gustaría volver a participar en un reality show tras estar en ¿Apostarías por mí?, pero no cerró la posibilidad de entrar a otro programa en formato de 24/7.

“Yo por lo pronto, yo ya no, pero no digo :'De esta agua he de beber’, estoy un poquito dolida y atarantada del reality pasado y yo digo que no. ¿Él (Mario Bezares?? No sé, yo ya no lo quiero dejar hacer realities, le digo que lo van a dejar malito”, puntualizó la cantante.

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Brenda Bezares de controlar a su esposo Mario Bezares. / Foto: Redes socials

¿Quién es Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares?

Brenda Bezares, nacida el 26 de abril de 1968 en Monterrey, Nuevo León, es una actriz, conductora y cantante mexicana con una trayectoria que abarca el modelaje, la danza, la actuación y la conducción televisiva. Inició su carrera desde muy joven en pasarelas y campañas publicitarias y posteriormente se formó en artes escénicas y danza en instituciones de su ciudad natal. Su proyección pública creció tras ser nombrada Señorita Nuevo León en 1989, lo que le abrió oportunidades en telenovelas producidas en Estados Unidos y Venezuela, así como en distintos espacios de la televisión regiomontana.

En el ámbito personal y profesional, Brenda Bezares ha compartido proyectos con su esposo, el conductor Mario ‘Mayito’ Bezares, con quien está casada desde 1991 y con quien participó en el programa ¿Apostarías por mí?. Además de su faceta como cantante y autora, en 2013 enfrentó una embolia pulmonar, de la cual logró recuperarse. A lo largo de los años, ha mantenido presencia en medios de comunicación a través de la televisión, la radio y distintos proyectos artísticos.

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