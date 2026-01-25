Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares y revela por qué estuvo a punto de abandonarlo

Brenda Bezares vivió uno de los momentos más emotivos en "¿Apostarías por mí?” al romper en llanto frente a su esposo, Mario Bezares, durante su participación en el reality.

La cantante habló con el corazón en la mano sobre la segunda gran crisis que enfrentaron como pareja, una etapa marcada por desacuerdos, problemas personales y decisiones que pusieron su matrimonio al borde del colapso. Entre lágrimas, ambos se sinceraron y revelaron por qué Brenda estuvo a punto de dejarlo.

Mario Bezares y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Por qué Brenda Bezares no quería que Mario trabajara con Paco Stanley?

Brenda Bezares recordó que uno de los conflictos más fuertes de su relación comenzó cuando Mario Bezares tomó la decisión de trabajar con Paco Stanley. Desde el inicio, ella sintió que no era una buena idea y no ocultó su preocupación.

“La segunda crisis fuerte pudiera ser cuando toma la decisión de trabajar con el señor Stanley. Yo no estaba de acuerdo, yo le decía ‘no me gusta, no quiero’, pero él decía que era su trampolín”, confesó Brenda frente a los participantes del programa.

A pesar de su resistencia, la cantante aseguró que siempre ha tratado de apoyar a su esposo en sus decisiones, incluso cuando no está convencida. Mario explicó que ese proyecto representaba una oportunidad única para él.

“Yo venía de un programa exitoso llamado Anabel, pero siempre termina siendo un equipo. Viene la oportunidad de ser yo mismo, no caracterizado. Le decía: ‘es mi trampolín, dame la oportunidad porque voy a ser Mario’”, explicó el comediante.

Brenda Bezares y Mario Bezares / Redes sociales

¿Por qué Brenda Bezares estuvo a punto de dejar a Mario Bezares?

Brenda Bezares dejó claro que el problema no fue solo el trabajo de Mario Bezares, sino una serie de situaciones que ya venían desgastando su relación desde tiempo atrás. Confesó que su matrimonio atravesaba un momento muy complicado.

“Nosotros teníamos muchos problemas: sus ausencias, la tomada, venimos de familias bien diferentes. Estábamos muy mal”, reveló con la voz entrecortada.

La situación llegó a un punto tan crítico que Brenda ya había tomado una decisión definitiva.

“Yo ya había decidido irme a mi casa a Monterrey y pasa todo esto”, comentó, refiriéndose al escándalo que más tarde envolvería a Mario.

Mario confirmó que su matrimonio estaba al borde del rompimiento cuando fue acusado injustamente de complicidad del asesinado de Paco Stanley.

“Ya teníamos a nuestro segundo hijo, estaba chiquito, tenía un año. Brenda llega conmigo y me dice: ‘dime la verdad para saber con quién estoy casada’”, relató Mario Bezares.

Mario y Brenda Bezares podrían abandonar el reality ¿Apostarias por mi? / Captura de pantalla / redes sociales

¿Por qué Brenda Bezares decidió no dejar a Mario Bezares?

A pesar de todo, Brenda Bezares confesó que hubo algo más fuerte que el enojo, el cansancio y el dolor: su corazón. Cuando Mario fue acusado, terminó en prisión, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida.

“Estuvo acusado de algo que no hizo, estuvo año y medio en la cárcel. Yo tenía que decidir si me iba o me quedaba con él hasta el final”, recordó.

Aunque reconoció que su relación estaba llena de problemas, Brenda aseguró que no pudo abandonarlo en ese momento.

“Yo dije: ‘yo no tengo corazón para eso’. Tengo muchos problemas con él, pero no tengo corazón para dejarlo”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, decidió poner en pausa su matrimonio y enfocarse en ayudarlo a salir adelante.

“Le dije: ‘vamos a ponerle pausa a nuestro matrimonio y cuando salgas vemos si funciona o no; lo importante es que salgas de ese lugar al que no perteneces y que además Mario no era capaz de lo que lo acusaban, tenía que sacarlo también por mis hijitos’”, explicó entre lágrimas.

