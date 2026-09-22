Gala Montes apoya a Aleks Syntek ante críticas por concierto fallido del 15 de septiembre: “Te entiendo”

Otro personaje se ve involucrado en la polémica de Aleks Syntek por su concierto fallido del 15 de septiembre en CDMX. Se trata de Gala Montes, actriz que también se ha vuelto muy controversial por razones aparentemente similares.

Y es que la gente ha puesto en duda la salud mental de ambos. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’ no solo defendió al músico, sino que también admitió estar “celosa” de él. Te contamos todo lo que dijo.

Checa: Aldo de Nigris lanza dardo contra Gala Montes y reafirma que no le cae bien: “Problemática”

Aleks Syntek se peleó con el público en su concierto del 15 de septiembre en CDMX / Redes sociales

¿Qué le pasó a Aleks Syntek en el concierto del 15 de septiembre en CDMX?

Con motivo del Grito de Independencia, la alcaldía Benito Juárez de la CDMX organizó un concierto gratuito. El invitado estelar fue Aleks Syntek. Todo parecía ir bien en su presentación cuando, de repente, empezó a mostrar comportamientos considerados por muchos como “erráticos”.

No solo se peleó con los presentes, sino que también le reclamó a la gente por apoyar el reggaetón. Cada canción se vio interrumpida por un monólogo en el que expresaba la “decadencia musical” en México y lo triste que se sentía por el éxito de artistas internacionales como Bad Bunny.

En los comentarios de los videos que circularon del show, mucha gente afirmó que el cantante estaba en medio de un “brote psicótico”. Si bien Syntek se disculpó, siguió despotricando contra la audiencia al ver que las críticas no cesaban.

Mediante diversas transmisiones en vivo, manifestó a modo de broma que estaba “desequilibrado”. También amenazó con irse a Inglaterra, ya que, según él, allá sí lo quieren y valoran su trayectoria musical.

En redes sociales, los internautas han señalado que es una persona talentosa, pero que esto no restaba el hecho de que, al parecer, “había perdido el rumbo”. Algunos hasta aprovecharon para recordarle sus escándalos del pasado, principalmente cuando se filtraron mensajes en los que, presuntamente, quería ligarse a un menor de edad.

No te pierdas: Gala Montes promete estar bien para volver a ver a su sobrina; lanza desgarrador mensaje: “Por ella”

Aleks Syntek hace una transmisión en vivo / Redes sociales

Gala Montes respalda a Aleks Syntek tras críticas y le hace contundente súplica

Muchas celebridades no han dudado en opinar sobre Aleks Syntek y la polémica que enfrenta por su concierto del 15 de septiembre. Una de estas fue Gala Montes, de quien también se ha dicho que está en medio de una “crisis emocional”.

A través de historias de Instagram, la protagonista de ‘Corazón de oro’ dijo entender el comportamiento de su colega y dejó ver que hasta sentía envidia por el valor que tuvo al expresar su sentir pese a los señalamientos negativos y la viralidad que ha tenido últimamente.

“No sé qué pe… con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo”. Gala Montes

Por si esto fuera poco, le suplicó que no se fuera a Inglaterra. Afirmó que hay mucha gente que lo quiere sin importar sus acciones. Al mismo tiempo, reiteró que lo comprendía, pues también han puesto en tela de juicio su salud mental solo por expresarse.

“Aleks, te entiendo. Estoy hasta celosa de ti, de verdad estoy celosa porque te estás robando toda la atención de la gente. Yo sí te entiendo. No te vayas a Inglaterra, sí te queremos en México, te lo juro”, indicó.

Hasta el momento, Aleks no se ha pronunciado ante las palabras de la actriz. En tanto que los internautas, además de tener opiniones divididas, han hecho memes y ediciones de fotos en los que se les ve a ambos en un hospital psiquiátrico.

¿Por qué se dice que Gala Montes tuvo un “brote psicótico”?

Desde hace varias semanas, se ha dicho que Gala Montes, supuestamente, está en medio de un brote psicótico derivado de su presunta adicción a las sustancias ilícitas. Recordemos que la joven solo ha reconocido públicamente consumir cannabis.

Y es que ha tenido comportamientos muy controversiales. Se ha peleado con periodistas y colegas del medio artístico. También se rapó parte de la cabeza y admitió haberle sido infiel a su expareja Icho Van con Emiliano Aguilar.

Siendo consciente de los señalamientos, la joven ha dado la cara públicamente y ha dicho estar bien. Si bien reconoce que no se siente bien emocionalmente, principalmente tras perder el contacto con su sobrina, dejó claro que está estable dentro de lo que cabe.

Mira: Mhoni Vidente ve un giro inesperado en la vida de Gala Montes y hace fuerte predicción tras polémicas