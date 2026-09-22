Zague reaparece en redes tras polémica entre Aleks Syntek y Paola Rojas; este fue el mensaje que mandó

Aleks Syntek ha dado mucho de qué hablar después de su polémico concierto del 15 de septiembre en la Ciudad de México. Desde aquel día, el cantante ha lanzado una serie de declaraciones en sus redes sociales que han generado cada vez más controversia.

Al respecto, la periodista Paola Rojas incluso respondió directamente al cantante, luego de que mencionara una situación relacionada con su exesposo, Luis Roberto Alves ‘Zague’, que años atrás afectó a su familia.

Ahora, horas después de la respuesta de Paola Rojas, el exfutbolista reapareció en sus redes sociales. ¿Zague respondió directamente a los comentarios de Aleks Syntek?

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Zague y Paola Rojas?

La polémica entre Aleks Syntek y Paola Rojas comenzó después de que el cantante mencionara a la periodista y a su exesposo, Luis Roberto Alves ‘Zague’, durante una transmisión en vivo en sus redes.

En medio de una serie de comentarios en los que hizo referencia a distintas figuras públicas y personajes históricos, Syntek mencionó a ‘Zague’ y posteriormente involucró a Paola Rojas.

“Zague la tiene bien grande (...) Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”. Aleks Syntek

La declaración hacía referencia al episodio ocurrido en 2018, cuando se difundió un video de Zague y posteriormente el matrimonio que mantenía con Paola Rojas terminó en divorcio.

Este comentario provocó la respuesta de Paola Rojas, quien lanzó un fuerte mensaje al cantante en vivo.

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Paola Rojas le responde a Aleks Syntek, quien habló de su divorcio / Redes sociales

¿Qué respondió Paola Rojas a los comentarios de Aleks Syntek?

La periodista señaló que no estaba de acuerdo con que el cantante mencionara un capítulo de su vida personal que, en sus palabras, ya había dañado a su familia.

Durante su programa ‘De pisa y corre’, la periodista reconoció que siempre ha respetado a Syntek y su trayectoria, pero le pidió que no volviera a involucrarla en aquella situación.

Posteriormente, la periodista agregó que lamentaba la situación que estaba atravesando el cantante y reiteró que siempre había mantenido respeto hacia él.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él (...) Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia (...) Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado; así que sigamos así, por favor.” Paola Rojas

El 22 de septiembre, Paola Rojas comunicó que Aleks Syntek se contactó con ella para ofrecerle una disculpa, la cual ella aceptó y dio el tema por concluido.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazon, y yo de corazón lo perdoné. Doy el tema por concluido.” Paola Rojas

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. @alekssyntek_ofi me buscó y me ofreció una disculpa. Yo lo perdoné de corazón y le di vuelta a la página. pic.twitter.com/HVAbnVcDVH — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 22, 2026

¿Qué dijo Zague en sus redes sociales tras la polémica con Aleks Syntek?

Horas después de que Paola Rojas reaccionó a los comentarios de Aleks Syntek, ‘Zague’ reapareció en sus redes con una publicación relacionada con la música.

El exfutbolista subió una historia de Instagram en la que habló sobre sus gustos musicales y destacó su afición por la música electrónica.

“El futbol fue mi pasión toda la vida, pero también soy un melómano empedernido, por eso que mejor que estar siempre activo y escuchando la música que me gusta, me gusta todo el tipo de música, pero lo que más me gusta es la música electrónica.” Zague

La publicación llamó la atención debido a que ocurrió en medio de la polémica, aunque Zague no hizo referencia directa a Syntek, Paola Rojas ni al episodio que el cantante volvió a mencionar.

Algunos medios y usuarios interpretaron su publicación como una posible indirecta hacia Syntek, pues habló precisamente de música, mientras que Syntek es uno de los cantantes que actualmente se encuentra en medio de la controversia.

Sin embargo, hasta el momento no hay alguna declaración de ‘Zague’ que confirme que su publicación estuviera dirigida a Aleks Syntek.

La situación del Aleks Syntek sigue generando preocupación, pues incluso se habla de que abandonaría México, por una publicación en sus redes.

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