Dani Flow deja atrás rivalidad con Aleks Syntek y se preocupa por él: “Puede terminar muy mal”

Aleks Syntek desató la controversia por su presentación del 15 de septiembre en la Ciudad de México, debido a la actitud que mostró con algunos de sus fans y a los comentarios que realizó durante el concierto. Tras la difusión de varios videos, en redes sociales incluso surgieron especulaciones sobre un supuesto “brote psicótico”, aunque esto no ha sido confirmado.

Al respecto, diferentes personalidades ya han dado su opinión sobre lo ocurrido. Una de ellas fue Dani Flow, quien ha sido especialmente señalado por Aleks Syntek en sus críticas al reggaetón y la música urbana.

El reggaetoneto habló con sinceridad sobre la situación de Aleks y, dejando de lado la rivalidad que ha existido entre ambos, se mostró preocupado por el cantante.

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Aleks Syntek se pelea con seguidores en pleno concierto del 15 de septiembre / Redes sociales y canva

¿Qué pasó en el concierto de Aleks Syntek el 15 de septiembre?

Aleks Syntek se presentó el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante su presentación, el cantante hizo varias pausas para dirigirse al público y hablar sobre las críticas que ha recibido durante los últimos años por sus opiniones acerca del reggaetón. En uno de los momentos que más llamó la atención, pidió a sus seguidores que lo defendieran de los señalamientos que ha recibido.

“Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público” Aleks Syntek

La situación también se volvió tensa cuando algunos asistentes comenzaron a pedirle canciones que no eran parte de su repertorio. Uno de ellos le pidió que interpretara un tema de Juan Gabriel, pero Syntek respondió molesto que la canción ni siquiera era suya y que pertenecía a Marco Antonio Solís.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Alexs Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki.” Aleks Syntek

Posteriormente, el cantante volvió a hablar sobre el reggaetón y mencionó a artistas como Bad Bunny y Dani Flow. Syntek cuestionó que el público apoyara este género musical.

“No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños.” Aleks Syntek

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¿Qué dijo Dani Flow sobre el comportamiento de Aleks Syntek?

Dani Flow habló de una manera más seria sobre la situación que rodea a Aleks Syntek durante los últimos días. El reggaetonero consideró que el tema ha escalado y que debe tratarse con cuidado, especialmente por lo que representa para el cantante y las personas cercanas a él.

El intérprete de ‘Martillazo’ pidió que la situación también se vea desde la perspectiva de la familia y los seres queridos de Aleks Syntek, pues, desde su percepción, se ve que no está bien.

“Es una situación de algo que nos puede gustar o no, a algo de cuidado. Me pongo en el lugar de ser familiar de alguien que está pasando por algo así y no se ve que esté bien” Dani Flow

Dani Flow también hizo un llamado a los mexicanos para detener las burlas y mostrar empatía con Aleks Syntek, a quien reconoció como una “leyenda del pop mexicano”. El reggaetonero dejó de lado las diferencias que ambos han tenido por sus posturas respecto al reggaetón y consideró que, en este momento, lo más importante es prestar atención a la integridad del cantante.

“Como mexas, es momento de bajarle un poquito y preocuparnos por una leyenda del pop mexicano.” Dani Flow

Finalmente, Dani Flow pidió que el tema deje de tomarse como una simple broma, pues advirtió que las consecuencias podrían ser más graves.

“Hay que poner un poco más de ojo en Aleks Syntek, porque algo que ahorita es una broma, puede terminar muy mal” Dani Flow

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Dani Flow

/ Redes sociales

¿Qué respondió Aleks Syntek a las críticas por su polémica en el concierto del 15 de septiembre?

A través de sus historias de Instagram, Aleks Syntek ha defendido su postura y aseguró que únicamente expresó lo que piensa sobre la música y el talento mexicano.

El intérprete también explicó que algunas de las frases que lanzó durante el concierto fueron dichas en tono de broma, entre ellas la advertencia que hizo a uno de los asistentes sobre golpearlo si continuaba molestándolo. Sin embargo, insistió en que su intención era transmitir un mensaje sobre la importancia de que el público tenga mayor criterio sobre la música.

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. LOS AMO. POR MÉXICO, LAS FAMILIAS Y LOS ABUELOS, BASTA”. Aleks Syntek

Lejos de poner fin a la polémica, sus publicaciones provocaron nuevas reacciones entre sus seguidores, que expresaron preocupación por el comportamiento del cantante y consideraron que debería recibir atención profesional.

Horas después, Aleks Syntek publicó una historia que fue eliminada, la cual hablaba de una posible despedida de México, y desató una nueva ola de reacciones.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual” Aleks Syntek

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