¿Aleks Syntek se va de México? Esto dijo tras la polémica tras su concierto del 15 de septiembre

Lo que comenzó como una presentación por las fiestas patrias terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas del momento. Aleks Syntek enfrentó críticas, abucheos y todo tipo de especulaciones tras su concierto del 15 de septiembre en la Ciudad de México. Ahora, un mensaje publicado en sus redes sociales encendió nuevamente las alarmas, pues muchos interpretaron que el cantante está listo para abandonar el país.

Mira: Aleks Syntek se pelea con fans en pleno show del 15 de septiembre y lo tunden en redes: “Esa no es mía”

Aleks Syntek / Cortesía Ocesa José Jorge Carreón

¿Qué pasó con Aleks Syntek en su concierto del 15 de septiembre en CDMX?

La polémica de Aleks Syntek comenzó durante el concierto que ofreció el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones patrias.

Todo se salió de control cuando algunas personas del público comenzaron a pedir canciones de otros artistas como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”, algo que provocó una reacción inmediata del intérprete.

Visiblemente molesto, Syntek respondió: “Mientras más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy haciendo el 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’. Aparte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki... pídanme las mías”.

Aleks Syntek se pelea con seguidores en pleno concierto del 15 de septiembre: ¡Así reaccionan! “Esa no es mía” / Redes sociales y canva

¿Por qué Aleks Syntek fue abucheado y criticado en su concierto del 15 de septiembre?

La situación escaló cuando Aleks Syntek interrumpió el espectáculo en diferentes ocasiones para hablar de su carrera artística, las dificultades que enfrentan algunos músicos mexicanos y su desacuerdo con ciertos géneros musicales.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando lanzó un discurso que provocó reacciones divididas entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

“Les voy a cantar una última canción y me voy y los dejo tranquilos. ¿Saben cuándo valió mad… México?... Le doy 10 mil pesos al que me diga por qué los mexicanos de 35 años no van a Estados Unidos y ni los apoya México y por qué Bad Bunny es el número uno… Yo no quiero a ese señor conmigo” Aleks Syntek

Tras viralizarse los videos, cientos de internautas criticaron su actitud, mientras otros salieron en su defensa. Incluso surgieron especulaciones sobre un posible problema emocional o de salud, aunque el cantante no ha confirmado ninguna de estas versiones.

Aleks Syntek discute con fans en concierto / Redes sociales

¿Aleks Syntek se va de México tras ser criticado en su concierto del 15 de septiembre? Esto dijo

Después de varios días de críticas, Aleks Syntek reapareció en Instagram para responder a los comentarios que recibió tras su presentación. Aunque aseguró sentirse tranquilo con sus opiniones, una publicación llamó especialmente la atención porque muchos la interpretaron como una despedida temporal del país.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual” Aleks Syntek

Las palabras rápidamente se viralizaron y provocaron una nueva ola de comentarios. Mientras algunos usuarios consideraron que necesita tomar distancia de la exposición pública, otros afirmaron que simplemente busca enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

“Su salud mental está en peligro. Ese tipo de comportamientos da mucho de qué hablar... ojalá y busque ayuda.”

"¿A dónde se irá? Porque con esa actitud, nadie lo va querer en ningún lugar.”

“Es un gran artista, ojalá siga componiendo a mi sí me gusta su música.”

“Se hizo más famoso. Mucha gente y programas están hablando de él... para bien o para mal, pero están hablando de él.”

“Lo único que tenia que hacer era su trabajo, cantar.”

Horas después, la publicación de Aleks Syntek fue eliminada junto con otros mensajes relacionados con la polémica pero en redes se viralizó.