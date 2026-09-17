Aleks Syntek se defiende tras polémica en concierto del 15 de septiembre, ¿confirma brote psicótico?

Aleks Syntek dio mucho de qué hablar por su presentación del 15 de septiembre en CDMX. Como parte de los festejos por el Grito de la Independencia, el cantante dio un concierto en la alcaldía Benito Juárez. No obstante, sus acciones en el escenario hicieron sospechar a muchos que estaba pasando por un brote psicótico o que simplemente estaba bajo el influjo de alguna sustancia.

Tras todo el escándalo, la celebridad usó sus redes sociales para defenderse de las críticas y mandar un contundente mensaje. Te contamos los detalles.

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Se sospecha que Aleks Syntek tendría un brote psicótico / Mexcalent

¿Qué pasó en el concierto de Aleks Syntek en CDMX del pasado 15 de septiembre?

Todo comenzó cuando el público le pidió a Aleks Syntek que interpretara una canción que no formaba parte de su discografía. Esto hizo enfurecer al artista, quien no dudó en confrontar a los asistentes y dejar claro que no lo iba a hacer.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy haciendo el 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’. Aparte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki... pídanme las mías”, manifestó con evidente enojo.

Por si esto fuera poco, también detuvo la presentación en varias ocasiones para hablar sobre su carrera musical y criticar ciertos géneros musicales.

“Les voy a cantar una última canción y me voy y los dejo tranquilos. ¿Saben cuándo valió mad… México?... Le doy 10 mil pesos al que me diga por qué los (artistas) mexicanos chi… de 35 años no van a Estados Unidos y ni los apoya México y por qué Bad Bunny es el número uno… Yo no quiero a ese señor conmigo”, expresó.

Sus palabras no solo provocaron abucheos de los presentes, sino que también causaron mucho debate en redes sociales. Además de la molestia por sus palabras, algunos internautas teorizaron que estaba en medio de una crisis emocional. También se manejó la versión de que se encontraba alcoholizado o bajo los influjos de alguna sustancia ilícita.

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Así respondió Aleks Syntek a las críticas por su concierto del 15 de septiembre en CDMX

Desde hace varias horas, Aleks Syntek ha subido videos y fotos haciendo referencia a sus acciones en el concierto del 15 de septiembre en CDMX. En la gran mayoría, sostiene que solo dijo “la verdad” y lamentó que el pueblo mexicano no se diera cuenta del “talento real” que hay en el país.

Señaló que algunas de sus declaraciones en el show solo eran una broma, como la amenaza que hizo hacia un asistente de golpearlo si seguía molestándolo. No obstante, sostuvo que, en esencia, su mensaje era simple: tratar de que el pueblo se “educara más”.

Si bien no dijo nada sobre las teorías de su supuesto brote psicótico o su estado inconveniente, dejó ver que no le interesaban las críticas. En una historia para Instagram, afirmó saber que toda esta controversia era “temporal”.

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. LOS AMO. POR MÉXICO, LAS FAMILIAS Y LOS ABUELOS, BASTA”. Aleks Syntek

Sus publicaciones, lejos de tranquilizar, causaron más críticas y preocupación. Y es que muchos creen que el artista no está bien y muchos le han sugerido que, “en lugar de juzgar el gusto musical ajeno, busque ayuda profesional”.

Aleks Syntek reaparece en medio de las críticas por su concierto del 15 de septiembre / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Aleks Syntek?

En los últimos años, Aleks Syntek ha protagonizado varias controversias. Una de las más famosas fue la de los presuntos mensajes que intercambió con un menor de edad en su momento. Y es que, aparentemente, le estaba coqueteando.

Por otra parte, ha criticado el reggaetón de forma constante y muchos lo han tachado de “mentiroso” por ciertas anécdotas que ha contado. Y es que en su momento aseguró que Shakira le quiso coquetear y que lo llegaron a apodar el “Elton John mexicano”.

Hace algunos meses, surgió el rumor de que se estaba divorciando tras una infidelidad y supuestos problemas con las sustancias.

Incluso se reportó que se había internado en un centro de rehabilitación. Otra cosa que se dijo es que había infectado a varias personas con una ETS. Esto fue desmentido por el propio cantante, quien solo admitió que sí estuvo en un centro de rehabilitación, pero por temas emocionales.

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