Lucía Méndez revela cómo terminó cantando para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”

La actriz mexicana Lucía Méndez volvió a dejar a más de uno con la boca abierta al recordar uno de los episodios más impactantes de su carrera artística. La también cantante mexicana relató cómo terminó ofreciendo un concierto privado para Pablo Escobar sin saber inicialmente quién era el misterioso hombre que ocupaba el lugar principal entre el público.

La intérprete de ‘Corazón de piedra’ compartió la anécdota durante una charla en el programa ‘Todo para la mujer’, donde recordó el miedo que sintió al descubrir que estaba cantando frente al líder del Cártel de Medellín. Lo más sorprendente es que, según contó, ella y su madre fueron contratadas bajo engaños para realizar aquella presentación en Colombia.

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Lucía Méndez y Pablo Escobar

¿Cómo descubrió Lucía Méndez que estaba cantando para Pablo Escobar?

Lucía Méndez recordó que viajó a Medellín tras aceptar una contratación aparentemente normal. Los organizadores les ofrecieron todas las facilidades para el espectáculo, incluyendo músicos y equipo, por lo que nada parecía fuera de lo común.

La actriz contó que durante la presentación notó a un hombre que seguía cada uno de sus movimientos desde la primera fila. Sin embargo, no imaginó que se trataba de uno de los narcotraficantes más temidos de la historia.

Fue durante un cambio de vestuario cuando su madre, Martha Ofelia Pérez, le reveló la impactante verdad. “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”, recordó que le dijo. Desde ese instante, confesó que el miedo se apoderó de ella y que ya no pudo continuar el show de la misma manera.

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Lucía Méndez y Pablo Escobar

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre el miedo que sintió frente a Pablo Escobar?

La estrella mexicana confesó que al enterarse de la identidad del espectador quedó completamente paralizada. Aunque decidió regresar al escenario para terminar el compromiso profesional, aseguró que ya no logró desenvolverse con naturalidad.

“Yo estaba como petrificada”, recordó la cantante al hablar de aquel momento. Según explicó, incluso sintió que Pablo Escobar notó su nerviosismo mientras seguía observándola atentamente desde su lugar.

La famosa relató que durante toda la segunda parte del evento tuvo la sensación de que algo podía salir mal. Años después, todavía considera aquella experiencia como una de las más tensas e intimidantes que ha enfrentado en su carrera.

Lucía Méndez y Pablo Escobar

¿Qué pasó cuando Pablo Escobar pidió conocer a Lucía Méndez?

Al finalizar el concierto, Lucía Méndez y su madre se refugiaron en el camerino con la intención de abandonar el lugar cuanto antes. Sin embargo, poco después recibieron un mensaje que cambió por completo el panorama.

“El señor Pablo Escobar quiere saludarlas”, les informaron. La noticia provocó aún más temor en ambas, ya que no sabían cuáles eran las intenciones reales del jefe del Cártel de Medellín.

De acuerdo con la artista, Escobar entró al camerino y comenzó a elogiarla. “Yo admiro a Lucía, es como mi amor platónico”, recordó que le dijo. El narcotraficante también confesó que era seguidor de sus novelas y de canciones como Tú o nadie, algo que incrementó la sorpresa de la actriz.

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¿Cómo logró la madre de Lucía Méndez evitar una situación peligrosa con Pablo Escobar?

Lucía Méndez aseguró que la verdadera protagonista de aquella historia fue su madre, Martha Ofelia Pérez. Antes del encuentro, le pidió que permaneciera tranquila y le permitiera llevar toda la conversación.

Durante el diálogo, Martha habló sobre su vida, la manera en que sacó adelante a sus hijos tras quedar viuda y la importancia de acercarse a Dios. Según la cantante, aquellas palabras tocaron una fibra sensible de Escobar.

“Llegué enamorado de su hija, pero me voy enamorado de usted”, recordó Méndez que le respondió el capo colombiano. Incluso reveló que Pablo Escobar le ofreció su amistad y le entregó un número telefónico para que lo contactara en caso de cualquier problema.

Tras la conversación, Martha rompió en llanto al sentirse aliviada. La actriz explicó que su madre llegó a pensar que el narcotraficante podría intentar llevársela por la admiración que había expresado hacia ella.

Al día siguiente, Escobar envió flores y personal de apoyo para trasladarlas al aeropuerto. “Recuerde que el señor Escobar es su amigo”, les dijeron antes de despedirse. Lucía Méndez aseguró que después de aquel episodio jamás volvieron a encontrarse con el famoso capo colombiano.