Lucía Méndez se desviste en pleno programa EN VIVO al revelar su secreto de belleza: “Dejo el cuerpo suelto”

Meses después de que Lucía Méndez sufrió una aparatosa caída en plena conferencia de prensa, la intérprete de éxitos como ‘Corazón de piedra’ y ‘Mi amor, amor’ sorprendió al desvestirse en vivo durante un reciente programa de Maxine Woodside. ¿Impactó con su secreto de belleza? ¡Te contamos!

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Lucía Mendez revela su secreto de belleza. / IG: @luciamendezof / @dulcelacantante

¿Por qué Lucía Méndez se desvistió en pleno programa en vivo?

Durante la reciente emisión del programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, Lucía Méndez sorprendió al compartir su secreto de belleza. Pese a que en un principio se limitó a detallar que usa una ‘mallita’ para mantener su abdomen firme, terminó por mostrar su figura.

“Es mi gran secreto, nunca dejo el cuerpo suelto porque entonces esto de aquí (el vientre) se te pone así (grande)”. Lucía Méndez

Mientras explicaba cómo se cuidaba, comenzó a mostrar lo que traía debajo de su traje rojo y, sin miedo, se desabrochó el pantalón para presumir su abdomen plano y mostrar la ‘malla’ que usa para evitar que su cuerpo quede suelto, la cual próximamente saldrá a la venta.

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Lucia Méndez se desviste en pleno programa en vivo. / Instagram

¿Cómo fue la reacción de los conductores al ver que Lucía Méndez se comenzó a desvestir?

Desde antes de comenzar a mostrar su figura, Lucía Méndez advirtió que se levantaría de su lugar para que vieran los resultados que ha tenido al utilizar una ‘malla’ que se le pega al cuerpo y le permite estar cómoda a lo largo del día.

“Lo voy a enseñar”, dijo antes de comenzar a desvestirse solo la parte del abdomen; al verla, los conductores se mostraron asombrados por su figura y la llenaron de halagos, mientras que Méndez aseguró que se trata de una prenda que no lastima a la piel.

Además de los presentadores, los internautas también reaccionaron al momento con divertidos comentarios como: “Siempre cuidó su cuerpo”, “Exijo que diga la marca”, “Lucía, regálame una”, “Lucía, me cae muy bien”, entre otros.

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¿Ana María Alvarado arremete contra Lucía Méndez por desvestirse en pleno programa?

Además de la reacción de los colaboradores de Maxine Woodside al ver el abdomen de Lucía Méndez , otra de las personalidades que se pronunció al respecto fue Ana María Alvarado. A través de su programa, la conductora de Sale el sol mostró asombro al ver el video.

De acuerdo con Alvarado, no solo compartió su secreto, también mostró su ‘cuerpecito’, un momento que asegura le generó ‘risa’ por la manera en que la actriz y cantante reveló lo que hay detrás de su figura.

El momento no solo acaparó la atención por el físico Lucía Méndez, sino también por la manera en la que la artista promocionó su producto. Por ahora, Méndez no ha dado nuevas declaraciones y, aunque lo ocurrido llamó la atención, cabe aclarar que solo mostró su abdomen.

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