Marlon Colmenarez EXPLOTA contra Wendy Guevara por declaraciones en concierto de Rosalía: “Nunca tuvimos relaciones”

Después de que Kenia Os fuera una de las invitadas al concierto de Rosalía, Wendy Guevara apareció en la última presentación de la cantante española. La integrante de ‘las Perdidas’ se encuentra en el ojo del huracán desde el pasado fin de semana, luego de participar en el ‘confesionario’ durante uno de los conciertos de Rosalía.

Y es que, durante su confesión, la influencer hizo fuertes declaraciones sobre una persona a la que, aunque no mencionó directamente, muchos identificaron como Marlon Colmenarez.

El examigo de Wendy no ocultó su molestia y decidió responder a través de sus redes sociales, señalando directamente a la influencer y revelando algunos detalles sobre el vínculo que mantuvieron. ¿Qué fue lo que dijo sobre Wendy? Te contamos.

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre Marlon Colmenarez en el concierto de Rosalía?

Wendy Guevara fue la invitada en la más reciente presentación de Rosalía en la Ciudad de México y, como parte de la dinámica ‘El Confesionario’, la influencer habló sobre la experiencia amorosa más complicada que ha vivido.

La ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ reveló que puso sus sentimientos en la persona equivocada y que llegó a hacer gastos excesivos por alguien, como regalarle una camioneta y pagar el enganche de una casa.

Ante la confesión, Rosalía respondió entre risas que lo que había hecho Wendy era una “obra de caridad social”. Aunque la influencer no dio nombres, sus seguidores en redes sociales rápidamente asociaron sus declaraciones con Marlon Colmenarez.

“He comprado desde una camioneta último modelo, he pagado por amor hasta dando el enganche de una casa... Por darle gusto a un hombre que pensaba que me quería, pero sabía que no me amaba.” Wendy Guevara

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This is Wendy Guevara’s full confession during the final Confessionário of the LUX TOUR in Mexico.



“I really want to share something I’ve never talked about before. I did everything to please a man I thought loved me. I knew he didn’t love me, but I kept telling myself, ‘There… pic.twitter.com/XPggHZKq6U — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 30, 2026

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Marlon Colmenarez a los comentarios de Wendy Guevara?

Aunque la integrante de ‘las Perdidas’ no mencionó directamente el nombre de Marlon, los internautas de inmediato relacionaron la confesión con él. Incluso, durante su testimonio, Wendy habría dejado entrever que era evidente que se refería al influencer.

En el video que publicó en sus redes sociales, Marlon mencionó que dejó de hablar con Wendy hace aproximadamente tres años y cuestionó que, si ella iba a confesar lo ocurrido, también contara cómo sucedieron realmente las cosas.

Marlon reconoció que Wendy hizo todos esos gastos por él, pero aclaró que fue una decisión de ella y que en ningún momento la obligó a hacerlo ni le “robó”.

Asimismo, negó que entre ambos hubiera existido algún vínculo amoroso o intimidad. Ante esto, aseguró que él nunca ha querido hablar mal de Wendy y cuestionó que ella sí lo haga frente a miles de personas.

“Yo le dejé de hablar a esta persona hace tres años... Si vas a confesar, confiesa las cosas que son... Sí me regalaste una camioneta, no te la robé... Yo nunca te dije ‘vamos a ser novios’, nunca tuvimos relaciones íntimas.” Marlon Colmenarez

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😱“Nunca fuimos novios, nunca te hablé de amor, nunca te la metí”. 😳🔥



¡Ay, ay, ay! 😱 Marlon Colmenares, expareja de Wendy Guevara, habló fuerte y claro luego de que Wendy asistiera al concierto de Rosalía y confesara algunas de las cosas que había hecho por amor. 👀💔



Y… pic.twitter.com/qWOmdntabV — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 31, 2026

Marlon Colmenarez / Johanny Sánchez

¿Cómo fue la relación entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara?

El vínculo que existió entre Marlon y Wendy fue, por demás, conflictivo. Aunque durante un tiempo se les veía muy unidos y juntos, también se sabía que entre ellos existían problemas, particularmente relacionados con el tema económico.

En 2025, Wendy reveló que la agencia automotriz donde adquirió la camioneta buscaba realizar una cesión de derechos mediante documentos que ella aseguró no haber firmado. Además, la influencer ya había declarado anteriormente que era ella quien mantenía económicamente a Marlon.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a distanciarse hasta que su cercanía prácticamente desapareció. Hasta el momento, Wendy Guevara no ha respondido a las recientes declaraciones de Marlon Colmenarez.

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