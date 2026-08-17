Wendy Guevara confirma que peleará en Ring Royale de Poncho de Nigris: “Si me ganan, me limpio con billetes”

Wendy Guevara se prepara para enfrentar un nuevo reto fuera de la televisión. La conductora y ganadora de La casa de los famosos México confirmó que formará parte de Ring Royale, el evento de box amateur organizado por Poncho de Nigris, y aseguró que está dispuesta a ponerse los guantes aunque todavía no conoce a su rival.

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Wendy Guevara / Foto: Redes sociales

¿Wendy Guevara peleará en Ring Royale 2027 con Poncho de Nigris?

Wendy Guevara confirmó que sí participará en Ring Royale 2027, después de aceptar la invitación de Poncho de Nigris para formar parte de la cartelera del evento de box amateur.

Ring Royale será el escenario en el que la conductora tendrá que cambiar los reflectores y las cámaras por los guantes. Aunque todavía no sabe contra quién se enfrentará, dejó claro que está lista para aceptar el desafío.

La pelea de Wendy Guevara todavía no tiene rival confirmado ni categoría definida. La propia presentadora reconoció que esos detalles aún no se los han informado, pero aseguró que está dispuesta a enfrentarse a quien le pongan enfrente.

“No me han dicho con quién voy, pero peleo en ‘Ring Royale’ ahí con Poncho, con quien me pongan”. Wendy Guevara

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¿Qué dijo Wendy Guevara si pierde su pelea en Ring Royale?

Wendy Guevara tomó con humor la posibilidad de perder en Ring Royale, pues lejos de mostrarse preocupada por un resultado adverso, recordó que este tipo de eventos buscan principalmente divertir al público.

“Al final si me ganan, me limpio con billetes llorando y el sudor”. Wendy Guevara

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¿Qué peleas prepara Poncho de Nigris para Ring Royale 2027?

Poncho de Nigris ya comenzó a mover las piezas para construir la cartelera de Ring Royale 2027 y recientemente lanzó una convocatoria en redes sociales para que sus seguidores propongan posibles enfrentamientos. El evento tendría su próxima edición rumbo a marzo de 2027, de acuerdo con la publicación compartida por el regiomontano, quien pidió a sus seguidores sugerencias para armar los combates.

Poncho de Nigris escribió: “Armen sus tiros aquí para ‘RING Royale’!! Los leo y de aquí sacamos uno, ya estamos haciendo cartelera. A quien les gustaría ver pelear en marzo?”

La cartelera de Ring Royale aún está en construcción y entre las peleas sugeridas en redes sociales destacan posibles enfrentamientos como Poncho de Nigris vs. Cibernético, Yeri Mua vs. Bellakath y Rivers vs. Alana Flores, aunque por ahora ninguno de estos combates está confirmado.

Wendy Guevara es, hasta ahora, uno de los nombres que ya confirmó su participación en el evento. Su rival, categoría y detalles específicos de la pelea todavía están pendientes de conocerse.