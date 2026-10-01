Marie Claire se le va con todo a Marlon Colmenarez tras imitar a Wendy Guevara en reality: “Muerto de hambre”

Hace un par de semanas el nombre de Marlon Colmenarez nuevamente empezó a sonar, pues el examigo de Wendy Guevara reveló que formaría parte de un reality show al estilo ‘La casa de los famosos México’, llamado ‘La casa 593’ y que se estaría produciendo en Ecuador.

Luego de encerrarse, Marlon empezó a llamar la atención del público pero no por su historia de vida ni simpatía, sino por la imitación que hizo de Wendy Guevara, misma que molestó a una de las mejores amigas de la influencer, Marie Claire Harp. ¡Aquí todo lo que dijo!

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Marie Claire Harp y Wendy Guevara / FB: Marie Claire Harp y Wendy Guevara

Marie Claire defiende a Wendy Guevara tras imitación de Marlon Colmenarez

Como era de esperarse, la imitación de Marlon sobre Wendy empezó a hacerse viral, por lo que la prensa no dudó en preguntarle a ‘la Perdida’ su opinión al respecto.

Muy respetuosa, Wendy Guevara aseguró a la prensa, así como a TVNotas, que no haría ningún comentario al respecto, sin embargo, Marie Claire, quien también estaba en el lugar, mencionó que ella no se podía quedar callada y lanzó una que otra centella en contra de Colmenarez:

“¡Ay pinc** perro! ¿Qué le pasa? Yo sí voy a hablar, ¡pinc** muerto de hambre!” Marie Claire

Aunque la conductora gritó sus dichos entre risas a modo de broma, se sabe que la cercanía con Wendy Guevara ha provocado que la defienda a capa y espada. ¡Esas sí son amistades!

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Wendy guevara respondió a la imitación de Marlon Colmenarez / Redes sociales

Wendy Guevara, ¿molesta con Marlon Colmenarez por colgarse de ella?

Una vez que Marie Claire dio el primer paso a hablar del tema, Wendy no tuvo más remedio que contener la situación y también compartir su sentir respecto a la imitación de Marlon Colmenarez.

Aunque al principio aseguró que no le daría foco, sí mencionó que no quiere hablar más del tema pues la plataforma que Marlon está utilizando no le beneficia a ella ni tampoco le da el alcance que podría estar buscando, además que sobre todo, no quiere impulsar más la imagen de alguien como su examigo:

“No voy a hablar de eso porque la verdad el lugar en el que está, no me gusta hacer sentir mal a nadie ni nada pero, también si hubiese estado en un lugar que a mi también me diera foco pero como no, la neta se ve muy económico aquello, entonces la neta no voy a darle foco a eso, que cada quien se rasque con sus propias uñas” Wendy Guevara

#WENDYGUEVARA prefirió no opinar sobre la imitación que de ella hizo #MARLONCOLMENAREZ y dijo no preocuparle pues sucedió en un “reality muy económico”, pero quien si salió en defensa de su amiga fue #MARIECLAIREHAROP y tajante lo señaló como un “p1nch3 muerto de hambre”… 💅😱 pic.twitter.com/ZABhD7B78g — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) October 1, 2026

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Así fue la imitación de Marlon Colmenarez que encendió a Marie Claire

Hace algunos días Marlon Colmenarez empezó a hacerse viral en redes sociales tras la publicación del video en el que aparece imitando a Wendy.

En este, se ve al influencer vestido con un traje de baño, short de mezclilla y medias verde fosforescente, además de una peluca peinada con dos trenzas.

Metido en personaje, Marlon dijo llamarse “Wendy Carmela” y empezó a burlarse de la conductora asegurando que a pesar de las múltiples cirugías estéticas a las que se había sometido, aún le faltaban sus arreglitos: “Hola, soy Wendy Carmela. Me he operado varias veces, nomás no quedó (...). Me encantan los strippers, ¡bye!”

Por supuesto, la imitación de Marlon Colmenarez causó indignación entre los fanáticos de Wendy Guevara, ¿se pasó de chistoso?