Marlon Colmenarez dejó a su padre enfermo para ingresar al reality ecuatoriano ‘La casa 593’, aseguran

La participación de Marlon Colmenarez, examigo de Wendy Guevara, en el reality ecuatoriano ‘La casa 593’ está dando mucho de qué hablar. Más allá de las críticas por burlarse de ‘la Perdida’, ahora se reporta que, presuntamente, se fue al show sabiendo que su padre estaba grave de salud. Esto es lo que se dice.

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Papá de Marlon Colmenarez estaría enfermo / Redes sociales

El presunto estado de salud del papá de Marlon Colmenarez, examigo de Wendy Guevara

A través de la página de Instagram de ‘Reina Venenosa’, se dio a conocer que, supuestamente, el padre de Marlon Colmenarez, quien se llamaría igual que el influencer, se encuentra internado en un hospital de la CDMX.

Y es que el pasado viernes 25 de septiembre se sometió a una cirugía en los ojos. Presuntamente, un familiar tenía que acompañarlo para firmar como responsable. Sin embargo, el señor de 61 años habría acudido solo a la clínica.

Reina Venenosa “El papá de Marlon Colmenarez se encontraba en el Hospital General de cdmx. El motivo es que el viernes le van a realizar una operación en sus ojos,y el día de hoy se ocupaba que algún familiar firmara la orden,pero se presentó solo,y me pidieron que el viernes debe ir acompañado cuando le realicen la operación. ¿Y el hijo? Bien, gracias. En Ecuador en un reality”.

Se mostraron fotos y la conversación con la fuente que proporcionó la información. Esta última sostiene que sí era el papá del creador de contenido, ya que hizo caso cuando lo llamaron y tenía un acento venezolano muy marcado.

Presuntamente, el hombre salió de la consulta intentando comunicarse con alguien por teléfono, sin éxito: “Sí, lo nombraron en voz alta. Se llaman igual. Justo acaba de salir. Está llamando y no le contestan las llamadas”, indicó la fuente.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce la veracidad de esto. Y es que ningún allegado a Marlon o su equipo de representación ha dado ninguna declaración.

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¿Quién es el papá de Marlon Colmenarez?

A diferencia de otras celebridades en internet, Marlon Colmenarez no ha mostrado mucho a su padre frente a las cámaras. No obstante, sí ha hablado un poco de cómo es su relación con él. El influencer ha dejado ver que la convivencia es buena, pese a que tiene percepciones distintas de la vida.

En su momento, relató que su progenitor era alguien muy orgulloso y que no solía pedir ayuda a otras personas. No obstante, esto cambió con el tiempo, principalmente por su avanzada edad.

“Él me crió de una manera así, como para ser muy fuerte, de nunca dejarme jo… por nadie. Cuando era joven, él era muy peleón… Ahora me toca cuidar a mí de mi papá”, indicó.

También ha asegurado que él mantiene a sus padres. Esto, en forma de agradecimiento por todo lo que hicieron por él cuando era niño.

¿Quién es el papá de Marlon Colmenarez? / Redes sociales

¿Quién es Marlon Colmenarez, actual participante de ‘La casa 593’?

Marlon Colmenarez es un modelo, cantante e influencer de origen venezolano. Saltó a la fama en 2019, cuando participó en el programa ‘Enamorándonos’. Luego conoció a Wendy Guevara y se hicieron amigos. Él salía en sus transmisiones en vivo y se decía que eran novios.

La amistad acabó poco después de que Guevara ganara ‘La casa de los famosos México 2023’. La razón, según dijeron en ese entonces, era el acoso público que recibía él. Posteriormente, surgieron acusaciones serias.

Él sostuvo que la conductora quiso intimar con él. En tanto que ella dijo que lo iba a denunciar por presuntamente robarle una camioneta.

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