¿Marlon Colmenarez se burló de Wendy Guevara? Lo tunden por imitarla en La Casa 593 y recuerdan que ella lo mantuvo

La participación de Marlon Colmenarez en La casa 593 apenas comienza, pero ya está envuelta en controversia. El modelo venezolano, vinculado durante años a Wendy Guevara, provocó una ola de críticas luego de realizar una imitación de la influencer dentro del reality ecuatoriano. Lo que para algunos fue una simple parodia, para otros representó una burla directa hacia la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, reavivando una historia que parecía haber quedado atrás.

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Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cómo imitó Marlon Colmenarez a Wendy Guevara en La casa 593?

La polémica estalló luego de que comenzaran a circular videos de Marlon Colmenarez caracterizado como una versión de Wendy Guevara dentro de La casa 593. El venezolano apareció usando una peluca con trenzas, un top de colores llamativos, medias verde neón y un short de mezclilla, elementos que muchos usuarios relacionaron de inmediato con algunos de los looks más conocidos de la influencer mexicana.

Durante la dinámica, Marlon se presentó ante sus compañeros como “Wendy Carmela, la extraviada”, una frase que llamó la atención porque mezcla referencias al nombre de Wendy y al fenómeno viral de las Perdidas, grupo con el que la empresaria alcanzó fama nacional e internacional.

La situación generó aún más reacciones cuando el participante continuó con una serie de comentarios que diversos internautas consideraron ofensivos. Entre ellos destacó la frase: “Hola, soy Wendy Carmela. Me he operado varias veces, nomás no quedó (...). Me encantan los strippers, ¡bye!”, palabras que para muchos seguidores fueron una crítica directa al físico de la influencer.

Los clips comenzaron a viralizarse rápidamente en TikTok, Instagram y X, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer. Muchos usuarios consideraron que la actuación de Marlon Colmenarez tenía un tono burlón y que utilizó aspectos personales de Wendy Guevara para generar atención dentro del reality.



“Se burla en su cara y parece que lo disfruta”

“Siempre quiso ser ella”

“Ya salió el peine: quiere ser o parecerse a Wendy”

“No olvida a quien le dio de comer”

“Wendy, demanda al ridículo ese”.

Otros usuarios incluso recordaron la ayuda económica que Wendy aseguró haber brindado a Marlon durante varios años. Para una parte del público, la imitación resultó especialmente desafortunada debido al historial que existe entre ambos y a las declaraciones que han hecho uno sobre el otro en diversas entrevistas.

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¿Qué relación tuvieron Marlon Colmenarez y Wendy Guevara?

La historia entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara ha sido tema de conversación desde hace varios años. Ambos comenzaron a aparecer juntos en redes sociales, viajes y transmisiones en vivo, situación que desató rumores sobre una posible relación sentimental.

Aunque durante mucho tiempo se especuló sobre un romance, los dos han sostenido públicamente que nunca fueron pareja y que únicamente compartían una amistad cercana. Sin embargo, las declaraciones de Wendy sobre el apoyo económico que brindó a un hombre que quería colocaron nuevamente a Marlon en el centro de la polémica.

La influencer aseguró en distintas ocasiones que ayudó económicamente a esa persona durante varios años e incluso mencionó regalos importantes y gastos relacionados con vivienda y transporte. Tiempo después, Marlon respondió identificándose como el destinatario de esos apoyos.

En agosto de 2026, el venezolano declaró: “Me regalaste una camioneta. Me diste el inicial para una casa, pero porque quisiste. No fue por amor; yo nunca te dije que fuéramos novios y nunca tuvimos relaciones íntimas”.

Hoy en día Marlon Colmenarez y Wendy Guevara no tienen una buena relación por lo que se espera la reacción de la Perdida a la imitación que Marlon hizo de ella.

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Wendy Guevara y Marlon Colmenarez / Facebook: Wendy Guevara/YouTube: Wendy Guevara

¿Quién es Marlon Colmenarez y por qué su paso por La casa 593ya genera polémica?

Marlon Colmenarez es un modelo, cantante y creador de contenido originario de Venezuela. En México ganó notoriedad por su participación en programas como Enamorándonos y posteriormente por la cercanía que mantuvo con Wendy Guevara.

Además de desarrollarse como influencer, también ha intentado abrirse paso en la música con sencillos como Mujer guitarra, Antes de conocerte, Adicto y Te rebota to. Sin embargo, gran parte de la atención mediática que recibe suele estar ligada a su vínculo con la famosa creadora de contenido.

Actualmente participa en La casa 593, un reality ecuatoriano que reúne a 17 celebridades y transmite su convivencia las 24 horas del día. El ganador obtendrá un premio de 20 mil dólares, por lo que cada movimiento dentro de la casa es observado de cerca por la audiencia.