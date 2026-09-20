La casa de los famosos México: Revelan presunta lista de los conductores que quedarían fuera, ¿será?

La producción de La casa de los famosos México 2026 ha estado llena de polémicas, y es que además de las críticas a Rosa María Noguerón, ahora la continuidad de los conductores podría estar en riesgo para la próxima edición. ¿Quiénes estarían supuestamente en la cuerda floja?

Conductores quedarían fuera de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué críticas ha recibido la producción de La casa de los famosos México 2026?

Esta temporada de La casa de los famosos México ha sido criticada duramente, no solo por el elenco, si no también por las dinámicas que la producción han llevado a cabo en el reality.

Estos son algunos de los puntos que la audiencia han reprobado de la presente edición:



“Exceso de muebles” : Internautas y público en general creen que los habitantes de la temporada no han dado mucho contenido.

: Internautas y público en general creen que los habitantes de la temporada no han dado mucho contenido. Favoritismo : Desde inicio de temporada, acusaron a la producción del programa de presuntamente “proteger” a ciertos habitantes.

: Desde inicio de temporada, acusaron a la producción del programa de presuntamente “proteger” a ciertos habitantes. Búsqueda del conflicto : Televidentes reprobaron que la producción buscara intentara “hacer pelear” a los participantes.

: Televidentes reprobaron que la producción buscara intentara “hacer pelear” a los participantes. Presunto fraude: Recientemente acusaron a la producción de LCDLFM de eliminar presuntamente de manera injusta a Masad.

Estos son algunos temas que se han manejado en las últimas semanas. ¿Será que sí?

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La casa de los famosos México 2026 llena de críticas contra la producción / Redes sociales

¿Quiénes son los conductores que presuntamente no estarían en La casa de los famosos México 2027?

Una información fue compartida por la conductora Ana Lu Salazar, quien aseguró que los cambios no solamente alcanzarían a la productora Rosa María Noguerón, cuyo futuro al frente de La casa de los famosos México también ha sido puesto en duda, sino que incluirían a algunos de los rostros encargados de las pre y postgalas.

De acuerdo con lo señalado por Salazar, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serían dos de los conductores que podrían quedar fuera del proyecto en caso de concretarse una renovación del equipo.

Lo que yo me enteré es que llamaron a Wendy y Margaleff y les notificaron que ya no querían que estuvieran en las pre y postgalas porque pues no dan resultados. Ana Lu Salazar, retomado de Radio Fórmula

Por su parte, el periodista Jorge Carbajal retomó las declaraciones de Salazar y aseguró que no se trataría únicamente de la salida de la productora, sino de un cambio que alcanzaría a parte de su equipo.

Carbajal mencionó específicamente los comentarios que han protagonizado Wendy Guevara y Marie Claire, los cuales, desde su perspectiva, habrían generado críticas entre los seguidores del reality:

No ha gustado que no hacen diversión, no hacen comedia, no hacen algo entretenido en la pregala y en la post-gala. Ya es nada más estarse haciendo comentarios muy ofensivos, fuera de lugar, principalmente entre Wendy y Marie Claire. Jorge Carbajal

Sin embargo, estas versiones corresponden solo a rumores y especulaciones , por lo que no hay un anuncio oficial por parte de Televisa, Endemol o de los propios involucrados. ¿Se van?

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¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México 2026?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México está cada vez más cerca de llegar a su desenlace, pues será el próximo 4 de octubre cuando el reality celebre su gran final y se conozca al habitante que se consagrará como ganador de esta edición.

Antes de llegar a esa noche, los participantes todavía deberán enfrentarse a nominaciones, juegos, distintas dinámicas y las limitaciones de presupuesto dentro de la casa, todo con el objetivo de permanecer en la competencia y conseguir el esperado premio de cuatro millones de pesos, cantidad que en la temporada anterior quedó en manos de Aldo de Nigris.

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