Rosa María Noguerón aclara rumores sobre su salida de ‘La casa de los famosos México’, ¿abandona el proyecto? “Muy duro”

‘La casa de los famosos México’ ha estado en el centro de la conversación en los últimos días, y es que, además de la polémica salida de Gala Montes del reality, comenzó a circular el rumor de que Rosa María Noguerón dejaría de estar al frente de la producción.

Después de días de especulación y de una misteriosa publicación en redes sociales, la productora habló ante los medios y aclaró los rumores que la ponen fuera del proyecto.

¿Ya confirmó Rosa María Noguerón que abandona ‘La casa de los famosos México’? Te contamos.

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Rosa María Noguerón / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de una presunta salida de Rosa María Noguerón de la producción de ‘La casa de los famosos México’?

Esta versión surgió a partir de la información que dio a conocer una periodista que participa como crítica en ‘La granja VIP’, quien señaló que Rosa María Noguerón ya no estaría al frente de la quinta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Incluso, aseguró que en los próximos días ya se llevaría a cabo una reunión con los nuevos productores que estarían a cargo de la siguiente temporada del reality.

“Ya informó que el viernes Andrea Rodríguez y uno de los primos Galindo tendrán junta para producir #LaCasaDeLosFamososMéxico el año que viene. Les sumo a Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez” Serios y sinceros en X

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Rosa María Noguerón fuera como productora de La casa de los famosos México 2026 / X: Serios y sinceros

¿Rosa María Noguerón ya se despidió de La casa de los famosos México?

En medio de los rumores sobre su salida y las críticas hacia el reality por ser “aburrido” y no ofrecer el contenido suficiente, el 10 de septiembre la productora subió una publicación a sus redes sociales que alimentó las versiones sobre su posible salida.

Rosa María Noguerón aparece posando en el foro de ‘La casa de los famosos México’ junto al mensaje “Gracias por tanto”, que fue interpretado por algunos seguidores como una despedida, especialmente porque en los últimos días se ha hablado sobre su continuidad al frente del proyecto.

Es importante señalar que, hasta el momento de esta nota, no se han revelado detalles sobre posibles despidos o cambios en la producción, dirección o elenco del programa, por lo que todo continúa como un rumor.

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¿Rosa María Noguerón se despide de La casa de los famosos México? / IG: maria.nogueron

¿Rosa María Noguerón ya confirmó su salida de La casa de los famosos México?

Rosa María Noguerón se encontró con los medios y habló sobre los rumores que aseguran que dejará la producción de ‘La casa de los famosos México’.

La productora defendió el proyecto y, en especial, esta temporada, que ha sido criticada por el contenido y calificada como un “fracaso”. Al respecto, aseguró que los números y el rating hablan por sí solos, pues al reality le está yendo muy bien y consideró que el elenco fue un acierto.

Sobre su supuesta salida del proyecto, dijo que ese tipo de decisiones no le corresponde tomarlas a ella y que aún no sabe cuál será el panorama para la siguiente temporada, pues se trata de un proyecto que se sostiene con trabajo en equipo y está conformado por varias personas.

Con estas declaraciones, Rosa María Noguerón no confirmó ni desmintió los rumores sobre una posible salida de la producción para la siguiente temporada. Lo que sí dejó claro es que continuará al frente del proyecto durante la actual temporada de ‘La casa de los famosos México’.

“No sé, la realidad es que esas son decisiones que se van tomando,. No sé la próxima temporada; es un proyecto muy fuerte, muy duro, se trabaja siempre en equipo (...) Hoy por hoy, yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho, ha sido una temporada espectacular.” Rosa María Noguerón

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