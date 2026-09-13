¿Está celoso? Nicola Porcella da su opinión sobre el romance entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi

En los últimos días se ha avivado el rumor de un supuesto romance entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’ 2026, y un nombre que ha salido a relucir en este supuesto enredo amoroso es el de Nicola Porcella.

Se dice que el conductor de ‘Hoy’ y Brianda habrían tenido un romance en el pasado. Esta versión habría sido mencionada por Masad dentro de la casa, por lo que despertó la curiosidad del público por saber qué ocurrió realmente entre Nicola y la influencer, así como qué piensa él sobre la cercanía que actualmente existe entre Masad y Brianda.

Después de algunos días, Nicola finalmente habló ante los medios y fue cuestionado sobre este tema. Su respuesta fue tajante y dejó claro cuál es su postura ante la situación. ¿Está celoso?

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Nicola Porcella / Redes sociales

¿Existe un romance entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026?

Si bien ninguno de los dos habitantes ha confirmado oficialmente que exista una relación sentimental entre ellos, en los últimos días ha sido evidente que su cercanía ha aumentado considerablemente.

Ambos han pasado dos semanas juntos en la suite del líder, donde han tenido una convivencia e interacción mucho más cercana. Por si fuera poco, Masad externó sus sentimientos por Brianda durante una conversación con Yahir, confesándole que siente algo por ella, pero que se detiene debido a Nicola Porcella, a quien considera su amigo y a quien no quisiera traicionar.

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Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Nicola Porcella tuvo un romance con Brianda Deyanara?

A pesar de que durante los últimos meses Nicola Porcella y Brianda Deyanara han sido relacionados sentimentalmente, el conductor ha dejado claro que entre ellos nunca existió un romance.

Los rumores comenzaron después de que ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones y compartieran momentos en redes sociales.

Sin embargo, Nicola ha desmentido estas versiones y asegura que Brianda es solamente su amiga. Al ser cuestionado sobre si había tenido algo con ella, fue contundente al responder que no y descartó incluso que pudiera existir una relación entre ambos en el futuro.

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Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué opina Nicola Porcella del supuesto romance entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara?

En un breve encuentro con los medios, le preguntaron a Nicola si sería él quien aparecería como invitado sorpresa en la cena romántica entre Masad y Brianda. Sin embargo, el conductor respondió que no y aseguró que no entiende qué tiene que ver él con la relación entre ambos, pues incluso se había especulado que sería quien ingresaría a la cena.

Nuevamente, Nicola reafirmó que Brianda es solamente su amiga y dejó claro que entre ellos nunca ha pasado nada ni pasará algo en el futuro.

Asimismo, señaló que no tiene ningún problema con que Masad y Brianda lleguen a tener algo más que una amistad, pues insistió en que su relación con la influencer es únicamente amistosa.

“Brianda es mi amiga, lo voy a repetir. Yo no tengo nada con ella, no he tenido nada con ella, no voy a tener nada con ella, cero.” Nicola Porcella

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