¿Luis Chaparro arrepentido de darle su amistad a Ese Pérez? Revela qué hubiera cambiado de LCDLFM

Luego de que Luis Chaparro fue eliminado de La casa de los famosos México 2026, el exhabitante habló sobre su experiencia dentro del reality show y confesó lo que hubiera cambiado ahora que ha vuelto a tener contacto con el exterior. ¿Arrepentido de su amistad con Ese Pérez? ¡Aquí te contamos!

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¿Luis Chaparro se arrepiente de cosas que hizo en LCDLFM 2026? / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Luis Chaparro de La casa de los famosos México 2026?

Antes de la salida de Flor Vigna de La casa de los famosos México 2026, fue el momento de despedir a Luis Chaparro del reality show 24/7 tras subir al carrusel junto a Gema Garoa, quien ha formado relación cercana con Karina Torres y Ese Pérez.

Desde que el creador de contenido fue considerado ‘mueble’ por el público, se especuló que podría ser eliminado de la competencia; sin embargo, fue Yanet García quien se despidió de LCDLFM y tan solo una semana después tocó el turno de que el influencer se despidiera.

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Salida de Luis Chaparro de ‘LCDLFM 2026 / Redes sociales

¿Qué le hubiera gustado hacer diferente a Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2026?

Ahora que Luis Chaparro se ha ido reintegrando a su rutina habitual tras salir de La casa de los famosos México 2026, el creador de contenido concedió una entrevista en la que habló sobre las cosas que hubiera hecho diferente ahora que ha tenido oportunidad de ver lo que circula en redes.

Debido a que Chaparro tuvo una relación cercana con varios de los habitantes y algunos lo llegaron a considerar parte del ‘team pijamas’ junto a Brianda Deyanara, Yanet García, el creador de contenido confesó que le hubiera gustado hacer más fuerte ese equipo, pero se dejó llevar por la cercanía que tenía con Aldo Rendón y Karina Torres.

“Yo siempre voy a estar agradecido por el acogimiento que me dió Tulum, Aldo, Karina, Ese Pérez y Gema, pero estaba muy claro que eran ellos cuatro. Yo me llevaba muy bien con ellos, y en ese momento yo creía que ellos estaban muy ‘ok’ conmigo, pero ahorita saliendo me di cuenta de que no”. Luis Chaparro

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¿Luis Chaparro está arrepentido de su amistad con Ese Pérez? / Redes sociales

¿Luis Chaparro está arrepentido de su amistad con Ese Pérez?

Pese a que Luis Chaparro aseguró que su aprecio con los integrantes de Tulum sigue intacto, compartió que le hubiera gustado ser más fiel a él mismo, pues ahora se puede dar cuenta de actitudes en las que no concuerda con Ese Pérez, especialmente con comentarios sobre sus compañeras.

“Eso ya no lo compartía, decía como, bueno, si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera tomado más distancia. Me faltó más decisión y estar en los lugares donde podía ser más yo”. Luis Chaparro

Por ahora, Luis Chaparro no ha dado nuevos comentarios sobre su relación con los exhabitantes, pero en su participación en la gala ha mostrado tener una buena relación con varios de ellos, pero... ¿retomará su amistad con Ese Pérez cuando salga?

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