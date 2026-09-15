¿Masad no debió salir de ‘LCDLFM 2026’? Exponen fraude presuntamente de la producción; él lo había admitido

Masad Altamini se convirtió en el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’. Su salida fue motivo de debate en redes sociales. Y es que ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, todo fue fraude.

En las últimas horas, se ha viralizado un video en el que, aparentemente, el árabe reconoce que su tiempo en el show llegaba a su fin. Aunado a esto, se filtró el supuesto plan de la producción para hacer ganadora a una de las habitantes. Te contamos lo que se sabe.

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Masad Altamimi sale de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Masad Altamimi sabía sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Los internautas han compartido un video de unas declaraciones que dio Masad Altamimi días antes de ser expulsado de ‘La casa de los famosos México 2026’. En dicho clip, se le escucha decir que ya saldría del proyecto.

Mariana trata de motivarlo y decirle que tiene un fandom fuerte. Pese a esto, el árabe resalta que está muy seguro de su eliminación. No quiso decir motivos y simplemente reiteró que así sería.

“Esta es mi última semana aquí, ¿ok?... Sí (sé que voy a salir), lo sé… No lo puedo platicar ahorita (los motivos), pero ellos quieren más… siempre se enfocan en un cuarto”, recalcó.

Si bien algunos creen que solo lo dijo porque pensaba que la gente estaría más inclinada a apoyar a gente más polémica, otros consideran que sus palabras serían la prueba fehaciente de que su salida fue orquestada por la producción, pues, aparentemente, él trataba de no tener controversias dentro del show.

Muchos fans aseguran que Altamini era uno de los más queridos del público, por lo que no comprenden la razón de su eliminación.

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‘La casa de los famosos México 2026’ ya tendría un ganador, aseguran

En medio de los dimes y diretes, el periodista Gabo Cuevas dijo haber obtenido información de que, presuntamente, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ tiene planes presuntamente para hacer ganadora a Mariana.

Supuestamente, los organizadores no quieren que una chica trans o algún hombre obtenga el primer lugar en esta edición, pues ya no desean repetir lo que ha pasado en las temporadas anteriores.

Aparentemente, la cantante sería su “perfil ideal” para que gane los cuatro millones de pesos. Si bien reiteró no saber si realmente esto es real, admitió que le llama la atención la eliminación de Masad, ya que el árabe era uno de los favoritos del público.

Esta información no ha sido confirmada ni desmentida. En tanto que la productora Rosa María Noguerón tampoco ha dicho nada, por lo que todo es un RUMOR hasta el momento.

Masad Altamimi era uno de los favoritos del público, aseguran / Redes sociales

¿Qué habitantes quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ ha estado envuelta en controversia desde el comienzo. Y es que muchos se quejaban de la falta de contenido. Incluso la propia Galilea Montijo, conductora del programa, regañó a los habitantes en su momento por esta situación.

Otro tema polémico fue el ingreso y salida de Gala Montes. La actriz solo estuvo dos días y después la sacaron por, al parecer, un riesgo de brote psicótico.

Actualmente, estos son los habitantes que quedan:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Gema Garoa

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Mariana

Yahir

Brianda Deyanara

Memo Schutz

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