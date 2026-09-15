¿’LCDLFM 2026’ en riesgo? Sellos fuera de las instalaciones serían por un problema sanitario, reportan

Hace algunos días, se reportó que, supuestamente, había sellos de suspensión en la puerta de las instalaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’. En aquel entonces, se teorizó que la causa podría ser que la construcción no contaba con los permisos necesarios.

No obstante, el periodista Gabo Cuevas informó recientemente que tuvo contacto con una persona que presuntamente forma parte del staff del reality. Señaló que su fuente le habría revelado el motivo real de los sellos. Te contamos qué estaría pasando.

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La casa de los famosos México 2026 está en polémica / Redes sociales

La VERDADERA razón por la que habría sellos de suspensión en ‘La casa de los famosos México 2026’

A través del programa de YouTube de Elisa Beristain, sus corresponsales compartieron imágenes de los sellos de suspensión que estarían en la puerta de las instalaciones de ‘La casa de los famosos México’, las cuales están ubicadas en Huixquilucan, Estado de México. No dieron los motivos, pero entrevistaron a una abogada, quien mencionó que lo más probable es que fuera por un tema de construcción.

“Hay muchas quejas de los vecinos respecto de algunas construcciones. Pudiera ser que, cuando las personas, este Eduin Caz, fueran a cantar, invadieran alguna zona. Cuando se quejaron, vieron una construcción que no estaba autorizada por el municipio. Pero me llama la atención que no venga el número de expediente”, explicó la abogada Sandra Nava.

Posteriormente, el periodista Gabo Cueva compartió el testimonio que le dio su fuente, la cual presuntamente trabaja en el staff del show. Esta persona le habría comentado que los sellos sí son reales, pero que se deben a un asunto relacionado con el desagüe del lugar.

“Esos sellos que usted está viendo son reales… Yo le escribí a una amistad, que es muy fidedigna, y me dijo lo siguiente: ‘Es mentira que los sellos están impidiendo el acceso. Son únicamente por el desagüe de aguas residuales que emiten hacia el lado de la vialidad pública. La gente y los vecinos se quejaron y colocaron los sellos, pero nada que ver con lo que están diciendo’”. Gabo Cuevas

El comunicador indicó que ‘La casa’ se encuentra “en un cerro y, cuando llueve, caen charcos de desechos”, siendo ese el motivo por el que habrían “sellado” el lugar porque sí existe “un tema de una mala colocación del drenaje”.

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¿’La casa de los famosos México 2026’ se cancela por los sellos de suspensión?

Hasta el momento, ni Rosa María Nogueron ni otro miembro de la producción se han pronunciado ante la nueva polémica de ‘La casa de los famosos México 2026’. Sin embargo, y según lo que se ha reportado hasta ahora, solo es cuestión de que se “subsane el problema”.

Esto se traduce en que, al menos por ahora, el calendario del show no tendrá modificación. Cabe resaltar que la gran final del show está programada para el próximo domingo 4 de octubre. Comenzará a las 8:30 pm. y se podrá ver por el Canal de las Estrellas, así como por VIX.

Tras 10 semanas de encierro, uno de los habitantes se coronará como el ganador de la temporada, obteniendo un reconocimiento especial y 4 millones de pesos.

Instalaciones de La casa de los famosos México 2026 con sellos de suspensión / Redes sociales

¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta HOY 15 de septiembre, los habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’ son:

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Mariana

Yahir

Memo Schutz

Ese Pérez

Según las especulaciones en redes sociales, la ganadora del reality sería Mariana. Supuestamente, la producción no quiere que una chica trans o un hombre tenga el primer lugar, como ha pasado en ediciones anteriores, por lo que considera que la cantante tiene “el perfil perfecto” para que obtenga la victoria.

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