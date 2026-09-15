Yahir pone en su lugar a Ese Pérez en ‘LCDLFM’ y, ¿llegaron a los golpes?: “En buena onda respeta”: VIDEO

Las tensiones en ‘La casa de los famosos México 2026’ están subiendo como la espuma, y en esta ocasión el problema inició luego de que Gema Garoa sacrificara el 100% del presupuesto por la inmunidad en la semana 9.

Ante el peligro de quedarse sin comida y tener que “hacer rendir” la compra durante dos semanas, Yahir explotó contra Ese Pérez, quien por defender a Garoa, lanzó comentarios fuera de lugar.

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¿Ese Pérez favorito en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

Ese Pérez defiende a Gema Garoa e inicia pelea en ‘La casa de los famosos México’

Luego de la decisión de Gema Garoa, que por supuesto afecta directamente a todos los habitantes, los ánimos se empezaron a caldear en la cocina.

Cynthia Klitbo molesta por lo sucedido le dijo a Gema: “No, están muy cabro... wey”, a lo que Garoa le respondió: “Todos”.

Klitbo de inmediato le dejó claro que a ella no la podían incluir en ese grupo de personas y remató diciendo: “La ambición está bien cab***** wey, me cae, por mi quédenselo”.

Ese Pérez por defender a Gema aseguró “el que se enoja pierde”, y remató diciendo que se trataba un juego y que los habitantes no se iban a quedar sin comer toda la vida, dando a entender que no se trataba de un problema menor.

Cynthia rápidamente le respondió al influencer diciendo que a ella no le afectaba, pues al llevar una dieta especial ella tiene su propia comida, y mientras los comentarios iban y venían, Yahir intervino.

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Yahir enfrenta a Ese Pérez en ´LCDLFM’ / Redes Sociales

Yahir vs Ese Pérez: Así respondió el cantante a los comentarios del influencer en ‘La casa de los famosos México’

Debido al intercambio de comentarios entre Klitbo y Pérez, Yahir no pudo evitar intervenir, y visiblemente molesto se le acercó al influencer y le pidió que tuviera respeto por la situación que estaba pasando.

“No, no le digas nada, no vamos a discutir. ¿Y sabes qué Pérez? En buena onda respeta, te lo voy a pedir por favor… respeta por fa porque el momento está muy sensible” Yahir

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Yahir enfrenta a Ese Pérez en ´LCDLFM’ / Redes Sociales

¿Yahir empujó a Ese Pérez en ‘LCDLFM’?

Debido a la fuerte confrontación de Yahir contra Ese Pérez, en redes sociales empezó a circular el rumor de que el cantante habría empujado al influencer. Incluso, se escuchó un: “No mam... Yahir”.

La realidad es que tras el reclamo Ese Pérez, en broma, hizo un ademan como si Yahir lo hubiera empujado. Ante esto, los demás habitantes se carcajearon y, al parecer, en ese momento, la tensión terminó.

La decisión de Gema Garoa y el apoyo de Ese Pérez en ‘LCDLFM’ ha desatado uno de los momentos más tensos de la temporada, por lo que al parecer, los problemas están a punto de empezar.