Nicola Porcella revela el ERROR de Masad Altamimi que habría provocado su eliminación de LCDLFM: “Miedo”

Masad Altamimi fue el séptimo eliminado de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ y se marchó como uno de los habitantes más polémicos por sus conductas dentro de la casa.

Las opiniones respecto a su salida continúan surgiendo y una de las más esperadas era la de Nicola Porcella, quien, tras verse involucrado en el supuesto vínculo amoroso entre Masad y Brianda Deyanara, tomó mayor relevancia.

Después de algunos días, el conductor de ‘Hoy’ finalmente habló sobre la eliminación de Masad y soltó interesantes declaraciones.

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Nicola Porcella / Redes sociales

¿La casa de los famosos México 2026 es un “fracaso”? Nicola Porcella responde

Esta temporada del reality ha sido objeto de críticas por una supuesta falta de contenido y entretenimiento por parte de los habitantes. En redes sociales, algunos espectadores consideran que no ha estado a la altura de las ediciones anteriores e incluso aseguran que el programa habría perdido rating, por lo que la han calificado como “fracaso”.

Al respecto, Nicola Porcella se pronunció y aseguró que la casa está siendo un éxito y que continúa como el programa número uno y para comprobarlo, señaló que basta con revisar los números que ha registrado el reality.

El conductor considera que las críticas se deberían a que durante las primeras semanas el reality no se viralizó tanto en redes sociales como ocurrió con las temporadas anteriores, por lo que la percepción del público es distinta.

“La casa no necesita números, ¿han visto el rating de la casa? Es porque no se viralizó como tras casas, pero sigue siendo el programa número 1" Nicola Porcella

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Nicola Porcella / Redes sociales

¿Nicola Porcella identificó el error de Masad en La casa de los famosos México?

En cuanto a la salida de Masad Altamimi, Nicola respondió a los rumores de que se trató de una eliminación similar a la de Aarón Mercury en temporadas pasadas.

El conductor señaló que de la casa sale quien tiene que salir y consideró que, incluso, al reality no le convenía que Masad abandonara la competencia, debido a que era el “némesis” de Ese Pérez.

También volvió a hablar sobre Brianda Deyanara y el vínculo que mantuvo con Masad. Al respecto, mencionó que uno de los errores que suelen cometer los habitantes y que puede jugar en su contra es tener miedo de lo que está sucediendo fuera del reality. En el caso específico de Masad, consideró que pudo haberse tomado las cosas muy a pecho, particularmente por la decisión de Brianda de mantener únicamente una amistad con él.

“El que sale, sale... Ni siquiera le convenía a la casa que saliera Masad, porque era el némesis del Ese Pérez... El miedo a lo que esté pasando afuera también puede jugarte en contra (...) Masad no sé si lo tomó bien o mal, ya son personas grandes.” Nicola Porcella

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¿Nicola Porcella está enojado con Masad Altamimi por su cercanía con Brianda Deyanara?

En distintas ocasiones, Nicola ha mencionado que él considera a Brianda como una muy buena amiga a la que aprecia, y que nunca existió algo más entre ellos.

Respecto a Masad, lo considera solo como un conocido, pues solo han coincidido pocas ocasiones y no tienen una amistad entre ellos.

Por ello, Nicola asegura que no tienen ningún tipo de impacto en él lo que suceda entre Brianda y Masad, y no le ha parecido que lo relacionen con ellos, como especie de triángulo amoroso.

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