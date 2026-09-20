‘La casa de los famosos México 2026': Aseguan que enfrenta sabotaje y destapan por qué: “En descenso”

Mucho se ha dicho sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, estrenada a finales de julio. Y es que, más allá de los escándalos y polémicas de ciertos participantes, se ha comenzado a especular que supuestamente tienen problemas de rating debido a un trabajo de magia negra. Te contamos lo que se dice.

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¿Por qué se dice que hay brujería en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde su estreno, ‘La casa de los famosos México 2026’ ha enfrentado muchas críticas por la presunta falta de contenido. Algunos internautas decían que los participantes no hacían nada y hasta describieron esta temporada como ‘La casa de los muebles”.

La propia Galilea Montijo, conductora del show, tuvo que regañar a los habitantes para que “comenzaran a jugar”, pues estaban decepcionando al público. Tras esto, el show sí dio de qué hablar por algunos acontecimientos que dieron pie a fuertes debates en redes. Aquí te dejamos los más importantes:

Pelea Ese Pérez vs. Masad Altamimi: El árabe se ofendió después de que el influencer le dijera “ching… tu madre”. Si bien Pérez aclaró que no era un “insulto común” en México, Masad lo sintió como una ofensa directa a su madre.

El árabe se ofendió después de que el influencer le dijera “ching… tu madre”. Si bien Pérez aclaró que no era un “insulto común” en México, Masad lo sintió como una ofensa directa a su madre. Salida de Yanet García: La conductora salió del reality luego de haber pasado unos días en el exilio por haber sido seleccionada como “la más mueble” por el público. Posteriormente, los propios habitantes decidieron que saliera del show. Hubo rumores de que esto fue un fraude.

La conductora salió del reality luego de haber pasado unos días en el exilio por haber sido seleccionada como “la más mueble” por el público. Posteriormente, los propios habitantes decidieron que saliera del show. Hubo rumores de que esto fue un fraude. Salud de Galilea Montijo : Al inicio de la temporada, muchos fans notaron que la cara de la presentadora mostraba ciertos signos preocupantes. Se le iba la boca de lado y un ojo lucía un poco más grande. Ella explicó que fue por un procedimiento estético fallido.

: Al inicio de la temporada, muchos fans notaron que la cara de la presentadora mostraba ciertos signos preocupantes. Se le iba la boca de lado y un ojo lucía un poco más grande. Ella explicó que fue por un procedimiento estético fallido. Salida de Aldo Rendón: El influencer abandonó el show por problemas de salud.

El influencer abandonó el show por problemas de salud. Ingreso y salida de Gala Montes: La actriz entró en sustitución de Aldo, pero salió a los dos días, aparentemente, por mostrar síntomas de un posible brote psicótico.

Supuestos favoritismos: Se ha especulado que, presuntamente, la producción tiene una cierta inclinación hacia Mariana y Ese Pérez.

Se ha especulado que, presuntamente, la producción tiene una cierta inclinación hacia Mariana y Ese Pérez. Salida de Masad: Aseguran que fue un fraude, pues, al parecer, el influencer era de los favoritos de la temporada.

Aseguran que fue un fraude, pues, al parecer, el influencer era de los favoritos de la temporada. Sellos de suspensión: Se filtraron imágenes de la entrada de las instalaciones del show con sellos de suspensión.

Se filtraron imágenes de la entrada de las instalaciones del show con sellos de suspensión. Posible despido de Rosa María Noguerón: La propia productora admitió que su trabajo dentro del show no está asegurado.

También se ha dicho que, presuntamente, el programa tendría un descenso de rating. Si bien esto ha sido desmentido por Rosa María Noguerón, productora del show, las especulaciones no cesan.

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Polémicas en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Hay brujería en ‘La casa de los famosos México 2026’, aseguran

En su momento, Mhoni Vidente sostuvo que, presuntamente, algunos habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ realizaron rituales para intentar ganar la competencia.

En esta ocasión, la pitonisa Priscilla Hilaire ‘la Gitana’ explicó la razón por la que el reality, supuestamente, estaría yendo en decadencia. Según mencionó, se desató una “maldición” luego de que jugaran a la ouija durante las primeras semanas.

“¿Se acuerdan de que yo les dije que esta casa iba a ser demasiado kármica y que iba a pasar tiempo para que alcanzara su auge? Pero no se veía una casa normal de esas controversiales. El error ahí fue haber jugado a la ouija porque una cosa es jugar y otra meterse con los espíritus. Lo dijimos aquí, que iban a pasar cosas… Es de cuidado”. Priscilla Hilaire ‘la Gitana’

Señaló que las instalaciones del concurso ya están “malditas”, por lo que es necesario que se “limpien exhaustivamente”, pues esto sería el origen de que todo esté yendo mal en esta edición.

“El rechazo del público, es muy poca la audiencia que está viendo ‘La casa’, porque tienen ese rechazo donde no conectas energéticamente… Abrieron una situación energética… se destapó algo negativo… va en descenso”, puntualizó.

¿Qué habitantes quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El próximo 4 de octubre, se llevará a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tras la eliminación de Masad Altamimi, solo quedan 9 habitantes en busca de los 4 millones de pesos, quienes son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Ese Pérez

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Yahir

Memo Schutz

Mariana

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