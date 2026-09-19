Moisés Peñaloza ¿destapa ‘romance’ con Masad tras LCDLFM 2026? FOTO desata especulaciones en redes

Luego de que Masad Altamimi fuera eliminado de La casa de los famosos México 2026, se reencontró con Moisés Peñaloza en los foros de Televisa. Además de los videos que han protagonizado con otros habitantes y colaboradores del reality 24/7, el actor y el árabe sorprendieron con una inesperada foto que ya está generando especulaciones. ¿Hay un romance? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi, eliminado de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuándo fue eliminado Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026?

Fue el pasado 13 de septiembre cuando Masad fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 tras protagonizar un shippeo con Brianda Deyanara. Además del árabe, dentro de la placa de nominados se encontraban Brianda, Karina Torres, Gama Garoa y Mariana.

La primera en reencontrarse con el resto de los habitantes fue la integrante de las ‘Perdidas’, posteriormente, fue el turno de la cantante y, finalmente, bajó de la ‘sala de expulsión’ la actriz de telenovelas. Lo que dejó a Masad y Brianda en el carrusel.

Pese a que la influencer creía que sería la eliminada de LCDLFM 2026, logró reintegrarse con el resto de sus compañeros y ahora se encuentra a solo un paso de la gran final del reality show tras ser una de las participantes en la semana nueve.

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Masad fue eliminado frente a Brianda Deyanara en el carrusel. / Redes sociales

¿Cuál es la foto de Masad y Moisés Peñaloza juntos tras ser eliminados de LCDLFM 2026?

Una vez que Masad Altamimi fue eliminado de La casa de los famosos México, se reencontró con Moisés Peñaloza, quien salió de la competencia durante las primeras semanas del reality. Tras su reencuentro, los habitantes sorprendieron con una foto juntos que ya está dando la vuelta en redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de telenovelas como ‘El renacer de la luna’ y ‘Corazón’ compartió una imagen tomada desde el espejo de un camerino en la que aparece detrás Masad, detalle que llamó la atención, pues el árabe aparece estar muy cerca del intérprete.

La cuenta de X ‘Cultura pop’ difundió la imagen y escribió el texto: “Sereto en La casa de los famosos México”, acompañado por la bandera de la comunidad, lo que de inmediato generó comentarios como: “No antojen” y “¿Así es como se soplan en la nuca?”.

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¿Moisés Peñaloza confesó ser gay mientras estuvo en La casa de los famosos México 2026?

Desde antes de que iniciara el programa 24/7, Moisés Peñaloza acaparó la atención al compartir un video junto a Kunno, pero fue dentro de La casa de los famosos México cuando un polémico comentario lo puso en el ojo del huracán.

Durante una plática con Karina Torres, el actor le confesó que ya la había visto antes en una red social, a lo que la integrante de las ‘Perdidas’ respondió: “¿En cuál, en Grindr?”. Sorprendido, Peñaloza comentó: "¡Me viste!”, pero negó completamente que haya sido la aplicación en la que vio a su compañera.

Pese a que todo pareció quedar en una ‘broma’, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pero tras su foto junto a Masad, la polémica vuelve a revivir. Hasta ahora, Moisés Peñaloza no se ha pronunciado al respecto de su foto con Masad y menos sobre un romance, por lo que todo queda en RUMORES.

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