Reviven explosiva entrevista de Mauricio Garza tras la supuesta ‘trampa’ de Ese Pérez en LCDLFM: ¿Hay favoritismos?

Tras la supuesta trampa de Ese Pérez durante la prueba por el reto de la salvación en La casa de los famosos México 2026, en redes resurgió la entrevista que Mauricio Garza le concedió a Maca Carreido, en la que se sinceró sobre las razones que lo llevaron a salir del reality show. ¿Confirmó favoritismos? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Ese Pérez acusado de trampa en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó con Ese Pérez en la prueba por el reto de la salvación en LCDFLM 2026?

Una vez más, Aldo Rendón sorprendió a sus excompañeros al ingresar a La casa de los famosos México 2026 como parte de la dinámica del ‘elevador’. En esta ocasión, los seleccionados para la dinámica fueron Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Ese Pérez.

Tras una serie de preguntas y respuestas, el ganador resultó ser el creador de contenido; sin embargo, los usuarios se percataron de una supuesta trampa por parte del exhabitante, quien habría ayudado a Pérez con un comentario muy sutil.

“Yo me la sé (C), yo me la sé (C)”, dijo sutilmente el stylist de las estrellas, instantes después, Ese Pérez respondió que la respuesta correcta era la C; lo que hizo especular sobre un supuesto favoritismo por parte de la producción, quien no se pronunció al respecto.

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Ese Pérez habría hecho trampa en LCDLFM 2026 con ayuda de Aldo Rendón. / FB: Ese Pérez

¿Qué dijo Mauricio Garza sobre los supuestos favoritismos en La casa de los famosos México?

Ante el triunfo de Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026, la cuenta de X de ‘La portada A2' revivió un fragmento de la entrevista que Mauricio Garza concedió a Maca Carreido tras dejar de ser conductor de las pre y post galas del reality show 24/7.

De acuerdo con el también actor, durante la temporada en la que ocurrió la controversia con Adrián Marcelo, la producción le dejó entrever que tenía que decir algunas cosas como para ‘justificarlo’, situación con la que no estuvo de acuerdo, incluso llegó a quitarse el ‘chicharo’ en el que le daban indicaciones.

“No estoy diciendo nada malo, no estoy diciendo nada que comprometa a la producción, nada que me comprometa a mí. No estoy diciendo nada, simplemente estoy defendiendo un poco mi educación. Eso era un poco la pre y post gala, que era como yo, ser yo. No éramos tan lineales”. Mauricio Garza

La confesión de Mauricio Garza sobre La casa de los famosos México en 2025 generó debate en redes tras lo ocurrido con Ese Pérez, pero pese al supuesto ‘favoritismo’ está en riesgo de ser eliminado antes de la recta final del reality.

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Hoy es un buen día para recordar que @soywendyguevara Margaleff y @harp_marie son las marionetas más baratas y favoritas de la producción. 🤡



Con lo que se conforman 💰 les indican cuándo abrir el hocico, cuándo cerrarlo y qué discurso repetir.



Se extraña a conductores como… https://t.co/G2Jkc9FW3I pic.twitter.com/2Gg4tCKOLK — Le Portade A2 (@leportadeA2) September 19, 2026

¿Qué pasó con Ese Pérez tras supuesto favoritismo en La casa de los famosos México?

Aunque se ha especulado que Ese Pérez ya tiene su pase a la final de La casa de los famosos México 2026, el generador de contenido no consiguió obtener la salvación tras enfrentarse con Mariana y Brianda Deyanara.

Tras un reto en el que los dados tuvieron protagonismo, Mariana logró sumar el mayor número de puntos y conservó la salvación, lo que le permitió salir de la placa de nominados y permanecer una semana más en el programa 24/7.

Hasta ahora, además de Ese Pérez, los habitantes en riesgo de salir son Memo Schutz, Karina Torres, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. ¿Quién abandonará la competencia?

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