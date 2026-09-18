Wendy Guevara comete terrible error EN VIVO y beneficia a “La granja VIP”, ¿la van a despedir?: VIDEO

Desde su triunfo en la primera edición de ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara se convirtió en una de las personalidades más populares del medio, incluso llegando a ser buscada por grandes plataformas de streaming que ya la quieren trabajando para ellos.

Su naturalidad, picardía y gran sentido del humor han provocado que conecte con el público de manera inmediata y que de repente suelte uno que otro comentario que la mete en aprietos.

Lee también: Galilea Montijo exhibe a Wendy Guevara en plena transmisión en vivo previo a LCDFLMX, ¡por atascada!

Wendy Guevara: ¿Quién era Claudia Burgos para ella? / Redes sociales

Wendy Guevara menciona a la competencia en ‘La casa de los famosos México’: ¿Apoya a ‘La granja VIP’?

Fue durante la post gala de ‘La casa de los famosos’ que Wendy la embarró al mencionar una confesión de Kunno que se hizo muy viral en días pasados en ‘La granja VIP’.

Ella, Aldo Rendón y Ricardo Margaleff estaban hablando de lo bien que le estaba yendo a Brianda Deyanara en las pruebas y en las dinámicas, e incluso el stylits lanzó el comentario que inició la metida de pata de Wendy:

“Esa Brianda como que le vendió el alma al diablo ¿no? Siempre grana todo la cabr…” , aseguró Aldo.

Wendy Guevara / Foto: Redes sociales

Inmediatamente después Wendy les preguntó a ambos si se habían enterado de la hipnosis a la que fue sometida Brianda:

“No vieron que fue con uno que la hipnotizaron, ¿no has visto ese video? La otra semana estaba muy viral donde fue a que la hipnotizaran y que le iba a ir muy bien y decretando. ¿No lo has visto? Sí, estaba yo de argüendera viendo todos los comentarios” Wendy Guevara

De manera repentina ‘la Perdida’ se dio cuenta de su error, mientras Margaleff la interrumpió para hablar de otro tema que no se relacionara con lo que están haciendo en Azteca.

El error de Wendy se quedó en una divertida anécdota, sin embargo, es probable que sí se haya llevado una buena regañada de la producción. ¿Será?

Lee también: Kunno le prohíbe a Niurka que se le acerque en La granja VIP; ¡teme lo peor! VIDEO

Wendy Guevara hablando en la post gala, de la casa de los famosos, sobre el video viral de Kunno en la granja vip mencionando la hipnosis que se hizo Brianda Deyanara😭



— Rosa María Nogueron a punto de un colapso por el chícharo JAJAJJA ADIÓS#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/s7PrZVfGRg — nacho con O (@NachoConO) September 18, 2026

¿Qué dijo Kunno de Brianda en ‘La granja VIP’?

El clip viral al que hace referencia Wendy Guevara es de una confesión que Kunno hizo a sus compañeros de ‘La granja VIP’, y en el que dio a entender que la influencer buscó ayuda para enfrentar el encierro.

De acuerdo a los dichos de Kunno, que más tarde fueron confirmados por el propio John Milton, hipnotista contemporáneo, Brianda sí se sometió a una terapia de preparación mental que le ha permitido tener un rendimiento excepcional.

Lee también: Kunno destapa el secreto de Brianda para triunfar en LCDLFM 2026; ¿hizo lo mismo para ganar La granja VIP?

Kunno destapa la verdad sobre Brianda Deyanara y sus triunfos en LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Brianda Deyanara podría ganar ‘La casa de los famosos México’?

Brianda es una habitante que ha ganado un lugar en el corazón del público del reality, por lo que podríamos considerar que sí tiene posibilidades reales de ganar.

Sin embargo, no hay que olvidar que se enfrenta a personalidades demoledoras como Karina Torres, Yahir y el mismo Memo Schutz, quienes tienen fandoms muy fuertes a su favor, e incluso la misma Lucero Mijares ya les dio su bendición.