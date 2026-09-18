La granja VIP 2026: ¿Olvidaron cerrar el corral? Animal habría escapado mientras todos comían | VIDEO

La granja VIP 2026 vive una nueva polémica, pues mientras la producción del programa preparó una rica comida a los granjeros, ellos se olvidaron de cerrar bien el corral, desatando un momento de caos que ya es viral en redes sociales. ¿Hay castigo?

Descuido de granjeros en La granja VIP 2026 libera a un animal / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que un animal se escapó en La granja VIP 2026?

Durante la noche del jueves 17 de septiembre en La granja VIP 2026, los granjeros se encontraban en una cena preparada por la producción del reality, degustando diversos platillos.

En un momento, la cámara del programa se fue con el caballo, quien se encontraba fuera del corral. El animalito se encuentra en la granja para ser cuidado y atendido por todos los participantes en competencia,

El caballo estaba pastando a las afueras de su corral, incluso se alcanza a notar la puerta abierta (a falta de su seguro), razón por la que quedó en total libertad para rondar en la granja. ¿Quién tuvo la culpa?

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¿Participantes de La granja VIP 2026 dejaron libre a caballo? / Redes sociales

¿Habrá algún castigo tras presunto error de participantes en La granja VIP 2026?

La cena se llevó a cabo de la tradicional gala de La granja VIP 2026, por lo que conductores del programa no hicieron comentarios al respecto de lo ocurrido.

En el video se ve a Julio Camejo corriendo rápidamente rumbo al caballo para poder llevarlo a donde corresponde, y señalan al actor de haber sido el culpable de que la pequeña yegua saliera de su lugar:



“ Primer error en cuidar al caballo, le dejaron abierto el corral. Ah, pero bien felices tragando Mane y Julio ”,

”, “ De nuevo producción de #lagranjavipmx, ¿qué se necesita para que pongan atención? Los animalitos no son juguetes ”.

Aunque también otros destacaron que se trató de una acción completamente deliberada, pues Julio los había sacado a pastar:



“ Camejo dijo que lo sacó a pastar ”,

”, “ Solo se salió no le paso nada ”.

Hasta el momento de esta nota, no se ha confirmado algún castigo o comunicado de la producción , tampoco se sabe si realmente se escapó o fue planeado por Julio. ¿Tú qué opinas?

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Primer error en cuidar a Esther, le dejaron abierto el corral, ahh pero bien felices tragando Mane y Julio 😒.

Obvio Pascal los va a premiar, pero si hubiera sido Kevin de pendejo no lo hubiera bajado. #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/4k7cznH5Ee — Liliana Priestly 🏹 (@NinacidPa) September 18, 2026

¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2026 en su segunda semana?

La segunda Asamblea de La granja VIP 2026 se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre. El programa pudo seguirse a través de Azteca UNO, mientras que Disney+ mantiene disponible la transmisión en vivo las 24 horas del día.

Después de una intensa jornada de nominaciones y de la elección del llamado “Huevo dorado”, quedaron definidos los participantes que integran la placa de nominados:



Manelyk González

Azalia

Mónica Escobedo

Niurka Marcos

Kevyn Contreras

¿Quién será el segundo eliminado del reality, tras la salida de ‘la Coreañera’?

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